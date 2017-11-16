Первыми клиентами сервиса стали Unilever, McDonald’s и «Белая дача»



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«МаксимаТелеком», развивающая сети Wi-Fi в общественном транспорте, в сотрудничестве с компанией «Первая интеллектуальная реклама» (ПИР), которая владеет сетью экранов в автомобилях столичных таксопарков, начали продажу рекламы в московском такси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компаний.

Видеореклама будет демонстрироваться на дисплеях за подголовником пассажирского сиденья такси. Система активируется, как только пассажир садится в такси. Камера в планшете проверяет наличие пассажира непосредственно перед экраном, после чего запускаются объявления. Первым клиентом сервиса стал Unilever с брендом Clear. Также среди клиентов McDonald’s и «Белая дача», отмечает основатель ПИР Андрей Замай.

Эксперты отмечают, что формат размещения в такси эффективен для коммуникации с аудиторией с доходом выше среднего, которая не сможет пропустить транслируемые перед ней видеоролики.

«Это полноэкранный непропускаемый видеоролик и замкнутое пространство, то есть можно говорить о стопроцентной досматриваемости и видимости ролика, а методика определения наличия пассажира в автомобиле свидетельствует о том, что реклама действительно показывается потребителю»,— поясняет гендиректор Initiative Анна Мазурина.

Директор по закупкам Digital BBDO считает, что видеореклама в такси продается в пакете с другим общественным наземным транспортом, что дает прирост уникального охвата и возможность настраивать частоту показов. Для «МаксимаТелеком» это сотрудничество позволит значительно расширить доступный рекламный инвентарь, в том числе за счет того, что использование таких носителей легче масштабируется и в других крупных городах России, добавляет он.