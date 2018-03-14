Уникальную технологию для digital компаний недавно представили в России

Международная digital-компания MainAd представила в России уникальную технологию. По заверениям разработчиков она способна в разы увеличить объемы онлайн продаж. Недавно технология была представлена в нашей стране.

По словам директора по развитию российского рынка компании MainAD Анны Шевченко, технология Logico — это универсальная система нацеленная непосредственно на увеличение продаж и ориентированная на конкретных пользователей.

Анна Шевченко, директор по развитию российского рынка компании MainAD:



Существенный рывок MainAd сделала в 2013 году. Именно тогда в основу всех наших разработок было положена технология Ретаргетинга. Благодаря ей мы смогли начать разрабатывать собственные алгоритмы и стратегии в формировании автоматизированного подхода к выявлению покупательской способности аудитории. В 2016 году мы начали свое сотрудничество с платформой Google Cloud. А в прошлом году выпустили собственную разработку, получившую название Logico.

Logico — это маркетинговая аналитическая самообучающаяся программа, в основе которой лежит машинный интеллект. Это алгоритм, способный принимать маркетинговые решения за миллисекунды.

На сегодняшний день с Logico работают такие крупные международные бренды как Hotels.com, Expidia, Meridiana, Nike, La Redoute и другие.

Один из примеров — тестовый запуск Logico для авиакомпаний Северной Африки и Среднего Востока



В период мусульманских праздников Хиджра, Мухаррама, Рамадана, целью рекламодателей было увеличение количества новых пользователей и, соответственно, повышение конверсий в продажи.

Если раньше, чтобы увеличить эти показатели, было необходимо пропорционально увеличить количество показов рекламного блока, то сейчас благодаря детальному изучению пользователей и предсказанию их поведения, рекламные блоки показывается не всем подряд, а только тем, кто действительно готов приобрести билеты. Тем самым количество показов рекламного блока уменьшается, а коэффициент взаимодействия растет.



Соответственно, растет процент заявок на приобретение билетов вследствие перехода по рекламному блоку. Кроме того, по итогам тестового периода Logico, число пользователей выросло в два раза.



По итогам всех тестовых кампаний, количество новых пользователей выросло в 27 раз, конверсия увеличилась в 38 раз. На данный момент база Logico обрабатывает за миллисекунды данные более чем 480 миллионов пользователей.

На правах рекламы