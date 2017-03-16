Интернет-компания запустила собственный сервис исследований



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Российская интернет-компания Mail.ru Group вместе с консалтинговой компанией EmCo запустила проект Research.Mail.Ru, который позволяет рекламодателям заказывать опросы и исследования среди пользователей «ВКонтакте», «Одноклассников» и других проектов холдинга. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Сервис исследований основан на массивах «больших данных» (big data), в которых собраны данные пользователей всех проектов Mail.Ru Group, включая соцсети, «Почту@Mail.ru», «Игры@Mail.ru» и сам сайт Mail.ru.

Research.Mail.Ru будет проводить исследования с помощью сформированной онлайн-панели и с помощью платформы для проведения опросов, предназначенной для среднего и малого бизнеса. В ближайшее время панель исследования составит не менее 1 млн респондентов. В следующем году компания рассчитывает, что панель будет расширена до 2,5 млн человек.

В интернет-компании подчеркивают, что заказчикам будут предоставляться обезличенные данные опросов. Минимальная цена исследования для небольших компаний составит 25 000 рублей.