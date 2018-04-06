myTarget PRO объединит систему онлайн-обучения и структурированную базу рекламных продуктов

На платформе myTarget, принадлежащей Mail.Ru Group, запускается портал myTarget PRO, рассказывающий о таргетированной и медийной рекламе, а также комплексном подходе к построению маркетинговой стратегии.

myTarget PRO создан для тех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса. Портал объединит систему онлайн-обучения и пополняемую структурированную базу знаний о рекламных продуктах и технологиях Mail.Ru Group.

Пользователям доступен бесплатный онлайн-курс по таргетированной рекламе, который позволит в короткие сроки понять основы настройки, оптимизации и измерения эффективности кампании, а также ознакомиться с принципами использования интерактивных форматов, предиктивных технологий, особенностями мобильной рекламы и др. По окончании каждого урока слушатели могут воспользоваться системой самопроверки.

В создании контента примут участие как digital-эксперты, так и представители бизнеса. Игрокам рекламного рынка она даст возможность подтвердить профессиональный уровень работы с платформой и стать рекомендованным партнером, а бизнесу — выбрать проверенного эксперта.

Кроме того, на портале представлены инсайты и актуальные исследования рекламного рынка, материалы о новых инструментах и трендах развития отрасли, истории успеха компаний. В разделе «События» можно будет узнать о предстоящих конференциях, семинарах и вебинарах и зарегистрироваться для участия в них.