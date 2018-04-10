В приложении «Все аптеки» можно сравнить цены на лекарства, заказать и получить их в ближайшей аптеке

Mail.Ru Group запускает приложение «Все аптеки», которое представляет собой онлайн-витрину, где пользователь может найти любые лекарства, выбрать размер упаковки, форму выпуска и нужную дозировку, затем найти ближайшую аптеку с лучшим предложением по цене и заказать их.

Кроме лекарств, в сервисе представлены витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы, средства гигиены, косметику, товары для мам и малышей, диетическое питание, подгузники и многое другое, что продается в аптеках.

На карточках товаров отображается их подробное описание и инструкция по применению, показания и противопоказания. Кроме того, сервис покажет аналогичные препараты с тем же действующим веществом: при желании пользователь сможет найти более дешевый аналог или замену лекарству, которого нет в аптеках. Чтобы получить заказ, достаточно назвать фармацевту его номер, полученный при оформлении.

«Российский фармацевтический рынок растет с каждым годом, и объемы

интернет-торговли также увеличиваются — половина пользователей готовы заказывать безрецептурные лекарства онлайн. Запуская сервис „Все аптеки“, мы предлагаем удобный инструмент: пользователи могут найти нужный препарат по самой низкой цене. Все интересующие товары можно объединить в один заказ и получить в одном месте — например, в ближайшей аптеке по пути домой или на работу. Даже если в ассортименте самой аптеки нет нужного объема, можно выбрать доставку товаров в необходимом количестве на следующий день. Мы используем опыт, накопленный нашей компанией при работе над проектом Здоровье Mail.Ru, а также продуктами в сфере e-commerce, такими как Delivery Club и Юла, чтобы сделать сервис максимально удобным и полезным», — комментирует Александр Котляров, руководитель проекта «Все аптеки».

В сервисе представлен ассортимент аптек, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A.V.E.», «Старый Лекарь», «03», «Норма»), а также фармдистрибьюторов «Катрен» (сервис «Аптека.Ру»), ЦВ «Протек» (сервис «ЗдравСити»), работающих с такими сетями как «Планета Здоровья», «АСНА», «А-

Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да Здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и многими независимыми аптеками в регионах. Список партнеров будет расширяться. Также сервис планирует сотрудничать с фармпроизводителями, чтобы информация о лекарствах была максимально актуальной.