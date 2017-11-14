Компания вступила в переговоры о покупке доли в сервисах группы «Везёт»



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Mail.Ru Group планирует инвестировать в группу сервисов такси «Везёт», созданную в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»), сообщает РБК.

«Нам в целом интересны любые рынки, имеющие потенциал применения новых подходов и идей. В том числе, возможно, таким рынком может стать и рынок такси. Конкретные планы в отношении сделок не комментируем», — сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group. Партнёр фонда UFG Private Equity, который владеет долей в «Везёт», Артур Акопьян подтвердил изданию, что фонд ведёт переговоры о привлечении инвестиций в «Везёт». Однако имена потенциальных инвесторов он не раскрыл.

Источник издания из числа инвестбанкиров уточнил, что «Везёт» вела переговоры с автопроизводителями «АвтоВАЗ», Renault-Nissan и оператором «ВымпелКом», однако дальше всего переговоры продвинулись с Mail.Ru Group.

Сумма сделки не разглашается, но один из источников сообщил, что она может составить «несколько десятков миллионов долларов». Аналитик «Райффайзенбанка» оценил стоимость группы компаний «Везёт» в последнем инвестраунде в $500 млн и спрогнозировал оценку в $800 млн в новом раунде.

Эксперты связывают интерес Mail.Ru Group к «Везёт» с тем, что это крупнейший российский агрегатор такси со средним чеком по стране 200 рублей. «Для Mail.Ru Group это большой стратегический ход, возможность диверсифицировать свой бизнес и получить новых пользователей», — добавил эксперт. В целом он отмечает, что рынок консолидируется, на нём обостряется конкуренция, при этом сфера пассажирских перевозок становится всё более технологичной.