Интернет-холдинг запустил инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures



Иллюстрация depositphotos

Mail.Ru Group создала профильное инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures. С его помощью холдинг будет поддерживать перспективные игровые компании и отдельные проекты в сфере интерактивных развлечений, мультимедиа, развлекательных технологий и маркетинга. На данный момент заявлены инвестиции в размере 100 млн долларов. Возглавит новое направление Илья Карпинский.

Таким образом Mail.Ru Group пытается применить свой опыт в области разработки, издательства и продвижения игр на различных рынках. «Игровое направление является одним из приоритетных для группы. Этот проект значительно расширит инвестиционную платформу Mail.Ru Group, позволив нам как заниматься венчурным финансированием, так и повысить M&A-активность в игровом направлении», — объяснил гендиректор холдинга Борис Добродеев.

Mail.Ru Games Ventures будет не только развивать международные перспективные разработки, но и помогать выходу локальных продуктов на мировой рынок. Партнеры смогут рассчитывать на финансовую поддержку и доступ к внутренним ресурсам и сервисам холдинга. К услугам стартапов — разносторонняя поддержка, программные решения, аналитические данные и маркетинговые возможности Mail.Ru Group. Финансировать проекты планируется на разных стадиях интереса.

Экспертное сопровождение обеспечит команда разработчиков, технических специалистов, менеджеров и маркетологов. Холдинг готов частично или полностью брать на себя административные вопросы, чтобы команда не отвлекалась от продукта. Схема взаимодействия будет подбираться для каждого типа партнеров. Это могут быть как инвестиции в обмен на роялти, так и М&А. Стартапы смогут привлекать Mail.Ru Group как глобального издателя и задействовать ресурсы компании на всех ключевых территориях, включая активы международного бренда My.com.

Сейчас в портфеле Mail.Ru Group более 50 игровых проектов с суммарной аудиторией более 100 млн пользователей. В 2016 году выручка компании от MMO-игр на сопоставимой основе выросла на 21,2% и достигла 11,4 млрд рублей. По прогнозам Newzoo, в 2017 году объем глобальной игровой индустрии вырастет до 106,6 млрд долларов. Российский рынок к этому времени увеличится до 1,4 млрд долларов, ожидают эксперты.