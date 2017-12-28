Пользователи сети положительно оценили рекламный ролик

Проблема обмена сообщениями за рулем становится все более актуальной. Mail.Ru Group запустила социальную кампанию, цель которой – напомнить, что безопасность на дороге важнее, чем оперативный ответ на сообщения.

Основная причина, на которую отвлекаются водители – сообщения и push-уведомления в телефонах. 77% водителей отвлекаются на телефон за рулем, при этом 71% опрошенных говорят о том, что могли бы прочесть сообщение, уже закончив вождение.

Созданные в рамках кампании ролик и сайт, в котором пользователи могут дополнить видео собственными сообщениями, мотивируют автомобилистов отложить смартфон и приостановить переписку на время поездки.

По сценарию ролика водитель за сообщением не может увидеть пешеходов или препятствие, что приводит к аварии. При просмотре становится понятно, что большинство сообщений совсем не важны, если их сравнивать с безопасностью на дороге.

В канун нового года особенно важным становится успеть вовремя завершить все дела. А большинство аварий – это мелкие повреждения автомобилей, причиной которых зачастую становится невнимательность водителя.

Как утверждает вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Александр Кармаев, никакое моментальное сообщение или push-уведомление не должно отвлекать водителя от собственной безопасности.

«Уткнувшись в телефон, опытный водитель рулит неуверенно, невнимательно, словно новобранец автошколы, и тратит на выполнение упражнений больше времени, чем при разговоре по телефону. С таким подходом к управлению машиной авария становится не возможной, а почти неизбежной!», – заявляет Юрий Урюков, заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru».

Пользователи социальных сетей, среди которых обнаружилось немало автолюбителей, встретили рекламу положительно, жалуясь на назойливые звонки во время движения и на рассеянных водителей рядом с ними.