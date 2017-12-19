Холдинг запустил коммуникационную платформу Performance Retail

Mail.Ru Group запустила коммуникационную платформу Performance Retail, которая позволит рекламодателям быстро оценивать возврат инвестиций в онлайн-кампанию и вовлеченность пользователей, контактировавших с рекламными объявлениями, сообщают в компании.

Первым инструментом Performance Retail станет бонусная программа, в рамках которой часть стоимости покупки возвращается клиенту в виде внутренней валюты проектов Mail.Ru Group. Это даст возможность точно измерить конверсию показов рекламы, содержащей информацию об акции, в офлайн-покупки.

Рекламодателям будут доступны дополнительные метрики рекламных кампаний: информация о том, сколько пользователей видели предложение, какая доля увидевших открыла лендинг с подробными условиями акции, какая часть сохранила предложение, и сколько из них загрузили валидные чеки и получили бонус за покупку. Таким образом, можно будет точно измерить эффективность размещения и стоимость привлечения клиента.

Площадками, для которых будет доступен возврат бонусов пользователям, станут «ВКонтакте» и «Одноклассники». Реализация рекламных кампаний в социальных сетях производится по схеме, которая интуитивно понятна как рекламодателям, так и пользователям. В промопостах запускается объявление с предложением получить бонус за выполнение действий в офлайне. Пользователь принимает предложение и выполняет инструкции, которые формируются для каждой акции. После совершения покупки пользователю необходимо загрузить фотографию чека. Специальный ресурс Mail.Ru Group проверяет валидность чека в автоматическом режиме, используя онлайн-базу фискальных данных, и начисляет бонусы.

По окончании кампании клиентам будет доступна детальная статистика: охват объявления, количество принятых предложений, число загруженных и валидных чеков, количество вознагражденных пользователей. Таким образом, рекламодатель получит набор данных, достаточный для построения полноценной воронки продаж. Также для клиентов открывается возможность запускать ретаргетированные кампании на тех пользователей, которые участвовали в акции.Mail.Ru Group в ближайшем будущем расширит набор инструментов Performance Retail, запустив классическую кэшбек-механику. Таким образом, рекламодатели смогут выбирать, как именно они хотят вознаграждать целевую аудиторию.

«Платформа Performance Retail является продолжением тренда оценки эффективности онлайн-кампаний в офлайне. Добавление метрики, которая показывает конечный эффект от проведенной рекламной кампании, позволит по-новому взглянуть на результаты размещений, а также оценить, какая аудитория активней реагирует на предложения. Впоследствии это может помочь глубже понять профиль потребителя», – комментирует Элина Исагулова, вице-президент и коммерческий директор Mail.Ru Group.