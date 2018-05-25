B2B-сервис позволит компании управлять процессами в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов

«Газпром нефть» привлечет Mail.Ru Group к созданию единой digital платформы. Глобальная IT-платформа разрабатывается в рамках цифровой трансформации бизнеса, сообщила пресс-служба компании. К участию в проекте «Газпром нефть» приглашает российских технологических партнеров, которые могут предложить решения, способные радикально повысить эффективность бизнеса.

Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Mail.Ru Group займется разработкой универсальной системы на основе российского софта, которая позволит в онлайн-режиме осуществлять комплексное управление производством, реализацией и доставкой нефтепродуктов в любую точку мира. Повысить эффективность процессов в области логистики, переработки и сбыта призваны решения по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData. Данная система будет интегрирована в глобальную IT-платформу «Газпром нефти».

Партнеры сформируют специализированную рабочую группу, в которую войдут разработчики Mail.Ru Group, специалисты Центра Цифровых Инноваций и Технопарка «Газпром нефти». Это позволит им обмениваться опытом, проводить совместные исследования и разрабатывать инновационные решения в нефтегазовой отрасли. Результатом совместной работы должны стать прототипы принципиально новых сбытовых процессов. Их задача — в реальном времени реагировать на изменения рыночной ситуации, чтобы сокращать издержки и нивелировать риски при проведении платежных операций.

«Обкатывать» технологии планируется на базе технологических мощностей «Газпром нефть — Битумные материалы» и «Газпромнефть-Аэро». Первым проектом станет внедрение IT-решения по управлению поставками битумных материалов в любую точку в заданное время.