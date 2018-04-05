Компании совместно приобрели 55% в онлайн-агрегаторе такси CityMobil

Mail.Ru Group и «МегаФон» договорились о покупке за $ 35 млн около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil. Cделка, в результате которой «МегаФон» получит около 30%, а Mail.Ru Group — примерно 25% CityMobil, станет экспериментом, в котором компании протестируют рынок агрегаторов такси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», — сообщает собеседник издания, добавив, что «МегаФон» и Mail.Ru Group не планируют консолидировать CityMobil.

Несколько инвестфондов и глобальных компаний также рассматривают присоединение к раунду инвестиций в CityMobil.

CityMobil искала инвесторов ещё с прошлого года. В октябре 2017 года партнером CityMobil стала МТС, которая создала на базе агрегатора собственное приложение «МТС Такси». Но позже оператор отказался от проекта, так как посчитал его бесперспективным.

«МегаФон» раньше проявлял интерес к рынку такси. Mail.Ru Group также присматривалась к рынку, так как на нем давно работает её конкурент «Яндекс». Около четырех лет назад Mail.Ru Group предлагали купить сервис Gett, а в 2016 году холдинг обсуждал партнерство с сервисом InDriver, однако ни одна из сделок не состоялась.