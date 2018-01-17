Проект реализован совместно с агентствами Resonate Strategies и Dark Market Agency

Бренд Raffaello неизменно ассоциируется с выражением чувств. Именно поэтому тема любви ставится в центр любой рекламной кампании, так произошло и сейчас. Новый digital-проект реализуется в пяти социальных сетях.

Основная цель новой кампании – создать уникальный и современный контент для более чем миллионной аудитории подписчиков. Для этого бренд решился на смелый шаг – отдать управление своими страницами в соцсетях абсолютно разным героям.

Рассказать о своем восприятии любви в современном мире в формате творческой коллаборации приглашены российские медийные личности и обычные люди, которых объединяет стремление к творческому самовыражению. Основным принципом взаимодействия бренда с героями станет отсутствие контроля контента и каких-либо ограничений.

Платформой digital-кампании стали официальные странички Raffaello в следующих социальных сетях: VK, Одноклассники, Instagram, Facebook, YouTube.

«Идея проекта – отдать соцсети бренда в управление людям в рамках творческой коллаборации – возникла из стремления Raffaello поддержать людей в их желании выражать любовь своим уникальным образом и из намерения создать необычный SMM experience для наших подписчиков», – рассказывает Лариса Плотникова, стратег, основатель стратегического бутика Resonate Strategies.



Среди героев есть как медийные личности, так и обычные люди, чей возраст варьируется от 13 до 79 лет. В частности, в кампании примут участие певец и композитор Дмитрий Маликов, хореограф-постановщик и танцовщик Адам, актеры Милош Бикович и Денис Косяков и актриса Аглая Тарасова.

Каждую неделю новый герой будет по-своему раскрывать тему любви и делиться своими историями. Среди тем дискуссии участниками будут затронуты важные, при этом спорные вопросы: есть ли у любви срок годности, нужно ли отдыхать друг от друга, влияют ли дети на отношения в паре и стоит ли избегать отношений на работе.

«Снимая живой ролик-интервью, мы шли на определенный риск. «А вдруг ответы будут слишком скучными и одинаковыми?» – думали мы. Но шесть наших героев по-настоящему удивили всех. Без заученных реплик, герои отвечали на вопросы интервью абсолютно по-разному. А это значит, что мы правы: любовь нашего времени может быть какой угодно, и в ней нет рецептов, подходящих для всех», – поясняет Лена Поталова, креатор Dark Market Agency.

Состав творческой команды:

ЗАО «Ферреро Руссия» (клиент)

Сергей Терехов – директор категории «Конфеты»

Анастасия Решетникова – старший бренд-менеджер бренда Raffaello

Евгения Рубцова – бренд-менеджер бренда Raffaello

Стефания Шаркина – младший бренд-менеджер бренда Raffaello

Resonate Strategies (стратегия)

Лариса Плотникова – Head of Strategy, Founder

Dark Market Agency (креатив, Social Media, Digital PR)

Лена Поталова – креатор

Алина Авеливиц – PR-продюсер

Производственная студия «ЯРЧЕ!» (продакшн)

Сергей Берсен – режиссер

Илья Майоров – оператор

Анна Костяева – продюсер

Екатерина Кропачева – продюсер