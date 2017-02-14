Финская сеть оптик выпустила ролик о том, что чувства проходят

Скриншот ролика

Финская сеть магазинов оптики Instrumentarium на фоне всеобщего сумасшествия по поводу Дня Святого Валентина, выпустила антирекламу Дню всех влюбленных, в которой в шуточной форме показала, что любовь может быть и не вечной. Ну и за одним представила новую услугу – вторая пара очков бесплатно.

По сюжету ролика пожилой человек возвращается из оптики, в которой приобрел новые очки, и хвастается обновкой перед женой. Однако супруга не проявляет никакого интереса до тех пор, пока мужчина не достает вторую пару новых очков.

Но радость от обновки оказалась недолгой, ведь только надев очки и рассмотрев своего мужа поближе, женщина приходит в ужас, собирает вещи и уходит. В роли автора о «вечной» любви выступил Пит Риски из финского агентства Directors Guild Helsinki.