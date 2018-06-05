Видео о России авиаперевозчик снял на Украине

Немецкая авиакомпания Lufthansa удалила из своих аккаунтов на YouTube и Facebook рекламный ролик, приуроченный к Чемпионату мира по футболу. Видео посвящено Москве, но снято в Киеве, сообщает Meedia.de.

По сюжету ролика два футбольных фаната приехали в Москву, где посетили церковь, клуб и пляж на берегу реки. В финале путешественники стоят на берегу и наблюдают за тем, как рыбачит мужчина. Закадровый голос сообщает: «Чемпионат в этом году пройдет в России, здесь есть красивые уголки…».

Однако показанный в видео водоем находится не в России, а на Украине. В отдельных фрагментах на фоне можно увидеть Церковь Рождества Христова и Андреевскую церковь, также расположенные в Киеве.

Такие несовпадения вызвали гневные комментарии пользователей. Сотрудники Lufthansа признали, что по материальным и техническим причинам ролик был снят на Украине. В результате авиакомпания извинилась и заблокировала ролик в соцсетях. Однако видео уже успело разойтись по сети. Оно приобрело вирусную популярность: только в Facebook набрало более миллиона просмотров и сотни репостов.