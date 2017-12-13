Выручку от его продажи получит организация Special Olympics, которая занимается проведением спортивных мероприятий для взрослых и детей с особенностями развития

Основательница издания CR Fashion Book и бывший редактор французского Vogue Карин Ройтфельд выпустила благотворительный календарь, с помощью которого попыталась привлечь внимание людей к разнообразию красоты.

Каждый месяц года в календаре представляет одна героиня, снятая в откровенном образе фотографом Стивеном Кляйном. Главной темой календаря стала многогранность женщины в моде и спорте. Все модели снялись на спортивных тренажерах.

Выручка от продажи календаря будет передана организации Special Olympics, которая занимается проведением спортивных мероприятий для взрослых и детей с особенностями развития.

«За время своей карьеры я часто замечала соперничество между темнокожими и белокожими моделями, а также девушками с разными типами фигур. В этом проекте мы попытались учесть всё разнообразие красоты и даже пригласили несколько свежих лиц, чья красота отличается от привычных канонов. Эта съемка посвящена разным представлениям о прекрасном», - сообщает Ройтфельд.

В съемках приняли участие: Джиджи Хадид, Грейс Элизабет Джоан Смоллс, Хейли Клосон, Пэрис Джексон, Чон Хо Ен, Бинкс Уолтон, Энико Михалик, Ханне Фергюсон и другие модели.