Лидер косметического рынка обнаружил неподобающий пост на странице модели в Facebook



Соцсети

Лидер косметического рынка L'Oreal расторг контракт с трансгендерной моделью Монро Бергдорф. На своей страничке в Facebook девушка оставила пост, в котором заявила, что «все белые – расисты»!

29-летнюю модель из Лондона называли лицом современного многообразия в модельном бизнесе после её съемок для рекламной кампании L'Oreal #allworthit ("все этого достойны"). Спустя некоторое время девушка опубликовала в социальной сети следующий пост: "У меня больше нет сил говорить о жесточайшем проявлении расизма со стороны белых людей. Да, ВСЕХ белых людей. Поскольку большинство из вас даже не осознает или просто отказывается признавать, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели нас, представителей другой расы. Однажды белые сами признают то, что они – самое жестокое, что есть на Земле, вот тогда и поговорим".

После этого представители L'Oreal выступили с официальным заявлением: "Высказывания Монро Бергдорф не соотносятся с ценностями нашей компании, исходя из этого, мы приняли решение прекратить наше сотрудничество".

Уже после обрушившихся на неё комментариев и критики, в пятницу, Бергдорф попыталась прояснить свою позицию: "Когда я написала, что "все белые люди – расисты", я имела в виду то, что все западное общество в целом – это система, основанная на превосходстве белых. Эта система создана для того, чтобы предоставлять белым все привилегии, приоритет и защищать их в первую очередь. Сами того не осознавая, белые люди растут расистами с рождения. Но это не что-то генетическое. Никто не рождается расистом", - сообщила модель в новом посте на своей страничке.

Модель поясняет, что сделала подобные выводы и заявления после событий в американском Шарлоттсвилле, где белые расисты вступили в вооруженный конфликт с участниками антирасистской демонстрации, в результате чего погибла женщина.

Монро Бергдорф впервые заявила о своей транссексуальности в 18 лет, а в 25 лет стала принимать женские гормоны. Помимо карьеры модели, она работает диджеем и является активистом движения трансгендеров.