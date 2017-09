Издателем всех проектов остается Алексей Аметов

Медиахолдинг Look At Media и Creative Media, дочерняя компания издательского дома Forward Media Group, объединяют активы, сообщает Spletnik.ru.

У новой компании сохранится бренд Look At Media. Генеральным директором станет Пабло Васкес, занимающий должность генерального директора проекта Buro 24/7 и компании Creative Media. Издателем всех проектов остается Алексей Аметов, один из основателей холдинга Look At Media.

Список проектов, в составе которых The Village, Wonderzine, Look at me и FURFUR, пополнится онлайн-изданием Spletnik. Главным редактором Spletnik станет журналист и телеведущая Татьяна Арно. Уже в сентябре на сайте появятся новые рубрики, а в следующем году проект будет перезапущен.

«Это объединение позволит нам предлагать рекламодателям и партнерам эффективные решения и новые интересные продукты и дальше расти на российском рынке, сохраняя все наши базовые ценности: независимую журналистику, технологичность, эффективность», - сообщил издатель Look At Media Алексей Аметов.

После объединения общая ежемесячная аудитория сайтов составит более 10 миллионов посетителей. Планируется, что в ближайшие пару лет охват проектов издательского дома увеличится на 20–30%.