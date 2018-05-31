Основная аудитория нового бренда — сотрудники московских бизнес-центров

Немалая доля кофе человеком выпивается в течение рабочего дня, а значит, в большинстве случаев — на территории своего офиса. Именно поэтому мини-кофейни на территории бизнес-центров имеют свою важность и большое количество постоянных клиентов.

Новый бренд таких кофейных «островков» и мини-кофеен разработала креативная команда агентства LINII Group .

Задача: создать сильный и устойчивый новый розничный бренд мини-кофеен с едой на вынос.

Концепт будет реализован в формате «островов» 4−14 м2 и небольших кафе с посадочными местами от 20 до 80 м2).

Идея создания бренда принадлежит Екатерине Федоровой, которая ранее занималась развитием бизнеса и брендов в корпорациях, а теперь стала основателем сети «КофеФест». Она пояснила, что простые базовые истины (улыбка, вкусный кофе, печенье к напитку и т. д. ) в мегаполисе утрачены, а новый бренд готов предложить не только качество и сервис, но еще и атмосферу.

Екатерина Федорова, основатель сети «КофеФест» Несмотря на то, что точка с кофе навынос - обычная тема для любого бизнес-центра, люди хотят приятно удивляться, готовы впечатляться простотой, удобством, сервисом. Простыми базовыми истинными моментами, которые утрачены в мегаполисе (улыбка, печенюшка к кофе, очень вкусный кофе и сырники…). Большинство кофеен, расположенных в городе, чаще всего работают по франшизе. Многие из них безлики, не всегда могут предоставить качественный кофе, сервис, еду. Мы хотим предложить аудитории такое качество и сервис, такую атмосферу и айдентику, чтобы люди почувствовали, что это место, еда, кофе, общение и сервис соответствуют тому европейскому настроению, которое они видели в Лондоне, Берлине или Барселоне. Предложить аудитории проект, который сразу привлечет внимание, вызовет доверие и желание сделать «КофеФест» частью своего стиля жизни.

Бриф

К агентству LINII Group Екатерина обратилась напрямую, без проведения тендера, с достаточно конкретной задачей — создать и запустить новый бренд кофеен к марту 2018.

Стратегия продвижения: встречать свою аудиторию там, где она проводит достаточно большую и активную часть своей жизни: местах, где люди работают, в основном бизнес-центрах.

Екатерина Федорова, создатель и владелец сети «КофеФест» Наша основная аудитория — сотрудники московских БЦ. Для их жизни характерен плотный график, прессинг времени, но при этом они замечают такие важные детали как сервис, могут отличить хороший кофе от плохого, вкусную понятную еду, даже если это блюдо в упаковке. У нашей аудитории — хороший вкус, есть сложившиеся требования. Люди путешествуют, видят красивые стильные кофейни за рубежом, но при этом не находят их в своем родном городе и бизнес-центре. Они хорошо чувствуют качество «в деталях», кофе и еды, доступной, но концептуальной.

Позиционирование сети основано, главным образом, на отказе от устоявшегося мнения, что хорошее качество и сервис — это дорого.

В «КофеФест» акцент решено было сделать на качество, вкусы и угощения, которых нет в обычном кафе, чтобы доказать, что быстрая точка питания с кофе может быть вкусной, натуральной и на достойном уровне.

Работа креативной команды

Одна из основных дизайнерских задач заключалась в следующем: бренд одинаково хорошо должен смотреться и на столе руководителя и в openspace, в офисной обстановке и на бегу, быть стильным, ассоциироваться с хорошим вкусом этой еды или напитка.

Команда LINII Group предложила несколько концепций, выполненных в разных стилистиках. Среди них были современный британский стиль, выверенный скандинавский подход, романтический модернизм.

В итоге была выбрана концепция «Огромный мир в маленькой чашке», основанная на стилистике ар-деко. Данная концепция понравилась тем, что сильно отличается от всех одинаково выглядящих кофеен.

Стилистика ар-деко, 20−30-е годы XX века, время «Великого Гэтсби», прочно ассоциируется со стильностью, декоративностью, гедонизмом. При этом этому стилю характерны романтичность и внешная эффектность. Красота и внешний лоск, шик, присущие этой стилистике, хорошо смотрятся на носителях, а геометричность стиля позволила легко реализовывать графику в материале и адаптироваться под разные требования пространства.

Выбранная концепция лучше всего отражала потребность и эмоциональный запрос целевой аудитории: время ценить и любить себя. Сегодня важно сделать человека счастливым «здесь и сейчас», ведь мы так устали. Тема маленьких моментов счастья, тепла, искренности, простоты всегда актуальна, а время для эстетства, гедонизма, любви к прекрасным формам и земным простым радостям тоже должно оставаться.

Основой стиля нового бренда стали фирменные паттерны, стилизованные под «ар-деко».

Соединяясь с тонким и прозрачным логотипом, фирменная графика образует причудливые и изящные узоры, взаимодействует с пространством.

Сам логотип был придуман таким, чтобы подчеркнуть интересную игру букв, заложенную в названии — удвоенный слог «-фе». Такое решение позволяет прочитать название как при обычном чтении — слева направо, сверху вниз, так и по блокам.

Фирменные цвета — сложные оттенки синего, малинового и зеленого.

В качестве фраз, используемых на стаканах, были предложены фразы, принадлежащие писателям, ассоциирующимися с эпохой 20−30-х годов: Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй и Ремарк. Именно они лучше всех смогли отразить дух того времени, умение радоваться каждому прожитому дню, наслаждаться моментами жизни.

Отдельной «фишкой» бренда стали фирменные визитные карточки-раскладушки, при раскрытии которых логотип приобретает объем.

Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group Мы задумывали создать достойный, умный, но при этом простой и понятный бренд. Он должен выглядеть достаточно дорого, чтобы подтверждать качественность продукта, его отличие от сотен одинаковых «офисных» кофеен. В идеале — создавать легкое ощущение «дежа-вю» — «где-то я уже видел этот бренд, и вот он появился у нас». Такой продуманный одновременно и западный, и «наш» бренд. Он должен вызывать доверие и восприятие доступного качества. Передавать ощущение того, что основатели бренда много вложили в продукт, в кофе, еду, сервис, и этим проект отличается от массы подобных. Также важно, чтобы точка хорошо вписывалась в атмосферу разных современных стильных бизнес-центров, чтобы сам бизнес-центр хотел иметь у себя такой кофейный «островок», который поддерживает его репутацию и уровень.

Производство

Команда проекта выбрала небольших качественных производителей, антиглобалистов. Концепции блюд, запущенных в производство, были лично проконтролированы и затем протестированы.

Кофе представляет собой бленд сортов арабики собственной авторской обжарки из трех стран: Гватемала, Коста-Рика, Колумбия. Присутствуют в меню и уникальные авторские рецепты: «сицилийский апельсин» и «сайгон» с лемонграссом и ванилью.

Первая мини-кофейня новой сети открылась в апреле в бизнес-центре «Московский Шёлк», в ближайшее время второе заведение «КофеФест» откроется в БЦ «Нео-Гео».

В планах владельцев сети открытие 30 кофеен в течение ближайших 2 лет.

Состав творческой группы:

«КофеФест» (клиент)

Генеральный директор: Екатерина Федорова

Стратегический маркетинг: Наталья Блинкова

Оперативное управление: Иван Софронов

LINII Group (агентство)

Творческий директор: Михаил Губергриц

Арт-директор: Игорь Мустаев

Ритейл-дизайнер: Екатерина Колотилова

Нейминг: Светлана Майбродская

3D-визуализация: Андрей Тупикин

Печать: Мастерская Романа Суворова