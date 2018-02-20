В еженедельной передаче «Парфенон» телеведущий под бутылку вина из своей коллекции делится впечатлениями о прошедшей неделе

Известный телеведущий Леонид Парфенов открыл еженедельное шоу на YouTube под названием «Парфенон». Первый выпуск уже набрал почти 200 тысяч просмотров.

В «Парфеноне» Леонид Парфенов под бутылку вина из своей коллекции (про которое он рассказывает весь выпуск) делится впечатлениями о прошедшей неделе. События, исторические связки, люди, культурные явления – все, что трогает сердце ведущего и то, чем он хочет поделиться с аудиторией YouTube.

Журналист предупредил, что текст заранее он не пишет, говорит без подготовки. «Я ничего, кроме как писать вкадровый и закадровый текст, не умею. И меня уговорили: "Ты вот, для этого видео ни в коем случае не пиши, говори, как говоришь. Это же тебе не работа"», – рассказал сам Парфенов.

В первом выпуске речь идёт о коррупции в Дагестане и последних перестановках в правительстве этой республики, о музыканте Александре Башлачеве. Парфенов советует, что смотреть и делать в Берлине, а также рекомендует книгу о Борисе Березовском.

Интересно отметить, что выход шоу на ТВ невозможен, так как реклама алкоголя в эфире жестко ограничена. «Парфенон» планируют снимать в разных странах, так как Леонид Парфенов много путешествует.