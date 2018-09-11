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Leo Burnett Moscow и «Сбербанк» продвигают большую выставку Рембрандта и Вермеера

Екатерина Назаренкова 11.09.2018 в 13:20

В ролике сопоставляется скудное наследство и великое наследие художника

Сбербанк и Leo Burnett Moscow сняли ролик в честь промокампании выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Эрмитаже.

Ранее полотна из коллекции были представлены в Москве — на протяжении почти четырех месяцев выставка была доступна в Пушкинском музее.

Теперь великие произведения искусства переезжают в Санкт-Петербург. Продвигать живопись в северной столице взялись агентство Leo Burnett Moscow и «Сбербанк», который знает, как важно сохранять искусство и делать доступнее для всех красоту мировой живописи.

Полотна эпохи Рембрандта и Вермеера из Лейденской коллекции, известнейшего частного собрания голландской живописи XVII столетия, ждут своих зрителей в Эрмитаже, в Николаевском зале Зимнего дворца, с 5 сентября по 13 января.

Более кинематографичная — режиссерская версия ролика — размещена на странице режиссера Бориса Хлебникова в Facebook.

Состав творческой группы:

Сбербанк (клиент)

Евгения Чурбанова — управляющий директор, зам директора департамента Дмик, управление бренда
Алена Конурина — руководитель направления департамента Дмик, управление бренда
Дарья Филиппова — менеджер департамента Дмик, управление бренда

Leo Burnett Moscow (агентство)

Илья Прямилов — креативный директор
Светлана Ветхова — копирайтер
Екатерина Малинина — арт директор
Татьяна Платонова аккаунт-менеджер
Роман Калмыков — продюсер

Борис Хлебников — режиссер

Leo Burnett Moscow
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