Мебельный гигант пародирует живую природу, намекая на отдых и семейные ценности



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Естественная среда обитания ленивого льва и каждого британца – это мягкая мебель IKEA, убеждает агентство Mother London.

В пародийной манере на цикл передач о живой природе, компания показывает потребителям, как можно сбросить стресс и величественно расслабиться на их мебели. Гостиная даже для льва становится убежищем, в котором можно отвлечься от повседневной суеты и набраться сил.

Вместо джунглей царь зверей отдыхает в гостиной, читает книгу, смотрит телевизор и даже занимается йогой.

Но вот распахивается дверь, и комнату заполняет детский смех. Ведь наш лев – это папа, который в костюме царя зверей ждал свое «потомство», чтобы отпраздновать день рождения. Когда ты полон сил, тебя обязательно ждет нечто прекрасное, утверждает IKEA.