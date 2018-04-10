Лекцию читает личный наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs Маршалл Голдсмит

В апреле 2018 Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобы поделиться своим опытом с руководителями российских компаний.

Он проведет полнодневную лекцию «Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?».

Маршалл расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает «буксовать» на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы своего развития.

Маршалл Голдсмит — личный наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций.

Маршалл входит в число самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента по версии Thinkers50 и является лучшим executive-коучем Америки по версии Inc.

Он написал порядка 30 книг, в том числе «Прыгни выше головы!», которая входит в список любимых книг Германа Грефа.

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