Автор легендарной игры рассказал историю ее создания



Depositphotos

Придумавший “Косынку” для Windows Уэс Черри рассказал о создании культовой игры. Оказалось, что культовая игра появилась от скуки.

В 1988 году, будучи стажером в Windows, Черри решил создать какую-нибудь игру для компьютера, поскольку в те времена игр было совсем мало. “Я пришёл к идее изобрести “Косынку” для Windows от скуки. В то время вообще было мало игр, так что мы должны были сделать это”, — рассказал сам Уэс Черри.

Первоначально “Косынка” позиционировалась как обучающая игра, с помощью которой люди должны были научиться обращаться с компьютерной мышкой. Однако вместо этого она стала игрой, помогающей весело “убить” время.

Черри признался, что не получил ни единого цента за проделанную работу. “Если бы я получил пусть даже цент за каждую копию, я был бы очень богат. Но пока что на “Косынке” заработали только 14 человек”, — заметил он. Кого именно Черри имел в виду, он не уточнил.

Стоит отметить, что игра часто критикуется за то, что отнимает у игроков слишком много времени. Например, офисные служащие, часто не имеющие возможности нормально отдохнуть в перерывах, злоупотребляют стандартными играми Windows, в том числе пасьянсом “Косынка”. Иногда это может иметь негативные последствия для игроков. Наибольшую огласку получил случай, когда в 2006 году работающий в администрации житель города Нью-Йорка был уволен после того, как мэр города Майкл Блумберг заметил его играющим в “Косынку” в рабочее время.