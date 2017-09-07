Nike Sportswear запустили масштабную рекламную кампанию в поддержку перевыпуска шести культовых моделей кроссовок в белом цвете

В нескольких флагманских магазинах Nike заработал специальный сканер, выдающий приятные бонусы за белый цвет в одежде, а также шуточно определяющий стиль человека.

Система автоматически распознает все надетые белые вещи и присваивает пользователю сервиса определенное звание: легенда моды, фэшн-критик, редактор отдела моды, трендсеттер и другие.

За белые вещи в гардеробе можно получить не только шуточный титул, но и приятные бонусы. Например, за белую обувь человек получает бесплатную сникер-чистку, а за максимальное количество белого цвета в одежде он может претендовать на футболку с уникальным принтом от Nike. Среди прочих бонусов: стикеры от Саши Unisex или один из значков–миниатюр кроссовок.

Данная рекламная кампания была создана, чтобы подчеркнуть, что белый – самый актуальный летний цвет. Cервис запущен в двух московских магазинах Nike и продлится до11 сентября 2017 года.

Состав творческой группы:

Идея и production: digital-агентство Gocream

Менеджер проекта: Валентина Прокофьева

Технический продюсер: Александр Кригер

Арт-директор: Дмитрий Марьин

Дизайнер: Денис Петров

Разработка: Александр Кайдалов, Дмитрий Добрынин, Константин Яковлев