Дизайнер ответил на обвинения бизнесмена в «кидалове»

История пятилетней давности стала яблоком раздора для дизайнера Артемия Лебедева и бизнесмена Евгения Чичваркина. Владелец магазина Hedonism Wines обвинил Лебедева в том, что тот кинул его с сайтом. «Взял деньги, просто не сделал. Ну сейчас же уже можно было не делать для человека, который уехал в Лондон. Попробуй не сделай мне, когда я там был», — заявил он на Business Talk с Сергеем Полонским.

В ответ Лебедев назвал бывшего клиента «**********» (лжецом — прим. Sostav). По его словам, сотрудничество с Чичваркиным началось в 2011 году, когда Студии заказали сайт для винного бутика в Лондоне. Клиент проявил «непонимание форматов для работы интернет-магазина» и в итоге поручил дизайнерам создать только фронт-энд, то есть внешний вид и шаблоны.

Стороны согласовали ТЗ, после чего команда Лебедева собрала все страницы фронт-энда, передала их клиенту и опубликовала заглушку сайта. Лондонский подрядчик, который должен был сделать бэк-энд, «полностью *********» (провалил задание — прим. Sostav). Дизайн интернет-магазина из-за непрофессионализма британской компании не заработал, утверждает Лебедев. В 2012 году Студия «в авральном порядке» собирает информационный сайт hedonism.design.ru, который изначально не должна была делать. Потом Студия создала фирменный стиль Hedonism Wines.

Когда дизайнеры предоставили таймлайн заказчику (уже в 2013 году), его не устроили сроки, и Чичваркин решил делать сайт сам и попросил партнера вернуть 25% от уплаченной суммы. Студия отказалась, поскольку «исключительно добросовестно и терпеливо» выполнила работу в двойном объеме. Нынешний сайт hedonism.co.uk Лебедев назвал «колхозом».

Он также припомнил Чичваркину демонстрацию платежки на офшор в эфире «Дождя». «В факте наличия офшора в тот момент ничего криминального не было. А вот публикация деловых и личных документов — это запредельная подлость. И любой человек, который с Чичваркиным будет вступать в деловые отношения, должен знать, что его документы точно так же могут оказаться обнародованными в нарушение коммерческой тайны», — написал Лебедев.