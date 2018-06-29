Это позволит компании оставаться конкурентоспособной

Интернет-ритейлер Lamoda решился на создание сети мультибрендовых универмагов традиционного формата. Выход в офлайн начнется в Москве, где компания готовится открыть свой первый магазин до конца 2018 года, сообщает «Коммерсантн» со ссылкой на источники.

Пока компания не подписала договор аренды помещения для торговой точки: Lamoda ищет помещение под универмаг в знаковых торговых центрах столицы. Компания рассматривает возможность создания сети мультибрендовых магазинов и в других крупных российских городах. Уже ведётся поиск персонала для нового направления. На сайте HeadHunter обнаружена вакансия от Lamoda на позицию руководителя направления розничных продаж, в обязанности которого входит в том числе разработка стратегии развития розничных магазинов и построение всех операционных процессов.

Эксперты полагают, на открытие традиционных магазинов ритейлера вынудила жесткая конкуренция на рынке электронной торговли. Благодаря новому формату Lamoda попытается догнать Wildberries, от которой компания заметно отстает по охвату покупателей. В свою очередь Wildberries намерена к концу 2018 года увеличить количество собственных пунктов выдачи до 2,5 тыс., в то время как у Lamoda — 120.

Наличие физических точек для интернет-магазинов fashion-сегмента особенно важно, так как специфика покупок одежды, обуви и аксессуаров такова, что покупатель сначала примеряет и выбирает из большого количества товаров, а около 40−50% товаров, заказанных в онлайн-режиме, остаются невыкупленными. Кроме того, наличие офлайн-магазинов увеличит доверие к бренду и повысит его узнаваемость на рынке, где сейчас высокая конкуренция, считает опрошенный изданием эксперт.