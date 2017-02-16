Около 5,9 тысяч машин представляют угрозу для автомобилистов



Depositphotos

Итальянская компания Lamborghini собирается отозвать 5,9 тысяч автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, сообщает информационное агентство Bloomberg. Опасность представляют модели Aventadors и Venenos, выпущенные с 22 мая 2011 года по 5 декабря 2016 года.

Специалисты компании обнаружили неисправность в топливной системе машин. Из-за риска возгорания, эти автомобили следует отозвать. Тем не менее, представители Lamborghini заявляют, что компании не сообщали о пострадавших от неисправности автомобилистах.