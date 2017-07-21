Чтобы добиться успеха в Сетях, ресторанам уже недостаточно красиво оформленных блюд



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Instagram побуждает рестораторов открывать яркие заведения, перед которыми не могут устоять любители запостить свое фото в соцсетях, повышая тем самым популярность заведения, сообщает The Verge.

В течение многих лет Instagram находится в центре трендов в области питания. Поэтому, рестораны, кафе и дары активно используют приёмы, привлекающие клиентов из Instagram-сообщества. Так, например, они подают блюда, которые посетитель обязательно захочет сфотографировать и разместить в своём профиле.

Теперь пришла очередь отделки заведений. Рестораторы стремятся, чтобы сами заведения вдохновляли посетителей на максимальное количество фотографий. Неоновые вывески, рисунки на стенах, яркая напольная плитка - всё это заставляет людей делать фото в интерьере ресторана.

Хана Коллинз, дизайнер из Сан-Франциско отмечает, что теперь в заведениях должен обязательно присутствовать яркий акцент, который привлекает любителей запостить фото в Instagram. Например, обои в уборных бара Barzotto напоминают об итальянских деревнях, в интерьере бургерных Super Duper используются неоновые огни, в ресторане кубинской кухни Media Noche в Сан-Франциско магнитом для пользователей социальных сетей стал кафельный пол, выполненный на заказ. На стене шампань-бара The Riddler нарисована перевернутая бутылка шампанского, из которого только что вылетела пробка. Этот рисунок как нельзя лучше вдохновляет пользователей на праздничные посты в Instagram.