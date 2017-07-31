Новый ролик западный зритель посчитал слишком умилительным для сети ресторанов



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Новый рекламный ролик KFC агентства Mother вызвал неоднозначную реакцию у клиентов. Танцующих курочек под хит «X Gonna Give It to Ya» посчитали «слишком очаровательными» для продвижения сети быстрого питания.

«Мы все знаем, что мясо, которое мы едим, когда-то было милым животным. Но это не значит, что нам нужно напоминать об этом факте», – пишет AdWeek. По мнению критиков, ролик скорее похож на антирекламу потребления в пищу мяса животных.

На то, что реклама слишком прямо рассказывает о живой курочке, которая скоро превратится в жареного цыпленка, жаловались и пользователи социальных сетей: «Мы не едим курицу, исходя из ее индивидуальности, – сетует один из рекламных блогеров. – По большому счету, нам не нравится есть то, к чему мы испытываем симпатию».