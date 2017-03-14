Видео-сервис считает 30-секундные рекламные сообщения неэффективными



Скриншот видеоролика

В YouTube посчитали 30-секундные рекламные паузы в видео слишком длинными. Поэтому сервис предложил нескольким рекламным агентствам потренироваться в создании коротких роликов. Важное условие – креативщики должны вдохновляться великими литературными произведениями. Сложные сюжеты надо рассказать всего за 6 секунд.

Кажется, новый девиз YouTube: «чем короче, тем лучше». Долгие рекламные паузы раздражают пользователей, уверены в компании. Особенно реклама мешает тем, кто смотрит видео с мобильных телефонов. Поэтому YouTube запустил новый шестисекундный формат видео-рекламы, созданный специально для мобильных устройств. Для продвижения этой платформы, сервис объявил конкурс для рекламщиков. Надо снять 6-секундные ролики на основе литературных произведений.

«Мы спросили себя, каково это», - рассказали представители YouTube, - «коротко пересказать суть длинной истории».

Ролики решили снять такие агентства, как Walter Thompson, Wieden & Kennedy, Deutsch и др. известные компании. Для этого проекта креативщики, очевидно, не могли просто пересказывать историю. Надо было понять суть произведения и отразить ее в нескольких мгновениях. «Ромео и Джулетта», «Дракула», «Происхождение видов», «Моби Дик» и другие культовые книги креативщики проиллюстрировали шестисекундными роликами. YouTube хочет заставить рекламодателей и агентства сразу снимать короткие ролики, а не просто делать сокращенную версию 30-секундной рекламы.

Агентство J. Walter Thompson выбрало две книги: «Ромео и Джулетта» и «Происхождение видов». В первом ролике креативщики сняли щенков, а второй представили в виде анимации.

«Мы сняли эти ролики сами, очень быстро, в жесткие сроки и с очень небольшой командой», - рассказали порталу AdAge в агентстве, - «Так мы и планируем работать теперь. Больше не надо нанимать команду из 50 человек. Этот подход умер».

«Это было удивительно», - рассказал Крейг Аллен из агентства Wieden & Kennedy, которое адаптировало «Дракулу», - «Если бы я получил бриф сделать шестисекундный рекламный ролик, я был бы в растерянности. Но теперь я понял, что если использовать этот формат в своих интересах, может получиться действительно крутой проект».

Моби Дик

креативный директор Laen Sanches

Джейн Эйр

креативный директор Zeke O'Donnell

Ромео и Джульетта

агентство J. Walter Thompson

Происхождение видов

агентство J. Walter Thompson

Дракула

агентство W+K

Все ролики можно посмотреть на специальном канале