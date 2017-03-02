Игроки рынка недвижимости пересматривают приоритеты в размещении онлайн-рекламы и ищут новые каналы продвижения

В конце 2016 специалисты компании CoMagic изучили статистику обезличенных данных своих клиентов, чтобы понять какие каналы коммуникации игроки рынка недвижимости считают наиболее эффективными, как распределяют свои рекламные бюджеты и какие инструменты используют для анализа рекламных кампаний. В исследовании участвовали примерно 150 сайтов компаний застройщиков. Валерий Пащенко, директор по маркетингу CoMagic, рассказал Sostav о результатах исследования.

Контекстная реклама теряет позиции

Анализ распределения рекламных бюджетов среди компаний застройщиков показал два основных тренда. Первый — падение доли контекстной рекламы: Директ «просел» на 4%, Adwords сразу на 6%.

Тенденция объяснима желанием компаний уменьшить свою зависимость от этих площадок и перераспределять свои бюджеты на другие источники более эффективно (так как ставки в контекстной рекламе аукциона за последние годы дошли до «заоблачных» значений).

Высокая конкуренция в контексте заставила многие компании искать новые каналы для привлечения клиентов. Отсюда второй тренд: диверсификация рекламы и серьезное усиление роли других каналов. В 2016 году увеличился средний объем инвестиций в SMM (+2%) и медийную рекламу (+5%). Но настоящим прорывом отрасли стал бум сайтов-агрегаторов или же сайтов объявлений.

Сайты-агрегаторы (например, такие как Avito) имеют ряд важных конкурентных преимуществ, которые позволяют им активно привлекать рекламодателей: большой трафик посетителей на сайте, первые строчки в поисковых выдачах Яндекса и Google, низкая конкуренция из-за небольшого количества рекламодателей, невысокая стоимость размещения объявления по сравнению с контекстом.

Еще больше мобильного трафика

Про усиление значения мобильного трафика в коммерции говорят уже 10 лет, но в 2016-ом году динамика изменений в этом сегменте поразительна. Всего за год доля мобильного трафика на сайты недвижимости выросла с 20% до 35% (!). То есть буквально каждый третий посетитель сайтов заходил с мобильного устройства.

Для игроков рынка недвижимости это значит, что их присутствие в интернет-пространстве должно соответствовать определенным требованиям.

Адаптивность сайта сегодня — это обязательно е требование. Посетителям мобильных сайтов должно быть удобно с вами связаться, поэтому используйте дополнительные виджеты, например, звонок в компанию «в 1 клик».

Сквозная аналитика и интеграции — залог долгосрочного развития

Расширение практики внедрения сквозной аналитики и интеграций различных бизнес-инструментов стало важной темой года во всем рунете. Поэтому неудивительно, что компании рынка недвижимости с долгими циклами продаж и высокой ценой за обращение в компанию оказались «в первой волне» этих процессов.

Применение сервиса сквозной аналитики, позволяет компаниям получить прозрачную информацию по всей воронке продаж, начиная с момента, когда покупатель ввел поисковый запрос, заканчивая моментом заключения сделки. Рекламный источник, поведение на сайте, все коммуникации с менеджерами (по почте, в чате или телефону), их история посещаемости и записи разговоров фиксируются в одном интерфейсе и дают огромное количество информации для управления рекламным бюджетом и эффективностью компании в целом.

А интеграция системы с CRM связывает «мир маркетинга» (посетителей и обращений) с «миром продаж» (лидов и заключенных сделок ). Среди исследуемых компаний в 2016 году десятая часть уже внедрила интеграцию с CRM.

Помимо этого компании стали эффективнее собирать статистику, в частности 84% запустило процесс тегирования обращений, то есть пометки каждого контакта с посетителями той или иной меткой (новый потенциальный клиент, повторное обращение и т.д.). 24% компаний провели интеграцию системы аналитики с системами управления контекстной рекламы.