Новый бренд винно-коньячного завода «Альянс-1892» разработало агентство Runway Branding



Иллюстрация Runway Branding

Винно-коньячный завод «Альянс-1892» решил не ограничиваться коньяком «Коллекция Гран-При» и запустил одноименную линейку шампанского. Первая партия была произведена на петербургском Комбинате шампанских вин. Разработкой дизайн-концепции новой торговой марки занималось агентство Runway Branding.

Кроме того, «Альянс-1892» договорился с челябинским предприятием «Ариант» о начале производства винного газированного напитка Parole. Пока «Коллекция «Гран-при» и Parole продаются только в региональных сетях, пишут «Ведомости». В рознице «Коллекция Гран-при» стоит 200–220 рублей за бутылку, в этой ценовой категории продается треть всех игристых вин. Для выхода на федеральный уровень «Альянсу-1892» нужны объемы, сообщил руководитель стратегического развития компании Алексей Корнев. Массовое производство новых напитков начнется не раньше весны 2017 года.

Представитель завода «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева, с которым «Альянс-1892» объединил дистрибуцию, заявила, что «Коллекция «Гран-при» не является прямым конкурентом продукции Abrau Light. Новая продукция партнера расширит совместный портфель брендов за счет продукта более низкого ценового сегмента, ранее не представленного, отметила она.

Для разработки нового бренда шампанского производитель пригласил команду брендингового агентства Runway Branding. Как отмечают дизайнеры, яркий и праздничный образ шампанского передает характер бренда и раскрывает эмоциональные и смысловые значения его названия.

Творческая команда агентства использовало сочетание золотых металлизированных и матовых поверхностей, оригинальную форму основной этикетки, широкие праздничные ленты горловой кольеретки и придумало знак бренда — кубок из виноградных листьев, обрамленный виноградной лозой.

«Альянс-1892» — крупнейший в России производитель коньяка под брендами «Коллекция Гран-При», «Старый Кенигсберг», «Трофейный», «Век буржуазии». Кроме того, компания занимается дистрибуцией импортного алкоголя.