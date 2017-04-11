«Статус-групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» вместе займут более 17% водочного рынка России



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Крупнейшие продавцы водки в России – «Статус-групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» консолидировали продажи. В результате совокупная доля партнеров на водочном рынке составила 17%, пишет РБК со ссылкой на представителя одной из московских розничных сетей.

Компания «Кристалл-Лефортово» теперь продает продукцию «Статус-групп», включая водку под марками «Путинка» и «Московская», а также занимается производством водки под марками, которые принадлежат партнеру. Однако о каких именно брендах и каком объеме производства идет речь, не сообщается.

?Консолидация продаж «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово» делает объединенного игрока крупнейшим продавцом водки в России. По данным мониторинга розницы за декабрь 2016 - январь 2017 года, продажи основного портфеля брендов «Статус-групп» составляли порядка 10% водочного рынка, «Кристалл-Лефортово» - более 7%. Для сравнения, у лидировавшей «Синергии» доля составляла чуть более 10%.

«Обе компании были монстрами на рынке, - подтверждает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. - В результате этого объединения создан крупнейший оператор, огромный производственно-дистрибьюторский холдинг». По мнению эксперта, объединение даст определенный синергетический эффект: ГК «Кристалл-Лефортово» будет проще на рынке - она получила бренды «Статус-групп» и дистрибьюторские возможности компании, которые он называет «самой серьезной системой» в России.