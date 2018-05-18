Эксперты мирового уровня расскажут о новых методиках, которые работают для построения бренда и завоевания аудитории

23 мая в Москве в кинотеатре Октябрь начнет свою работу одна из главных конференций года на которой будут представлены все тренды SMM в 2018 году и обозначен новый вектор развития бизнеса в социальных сетях: нестандартные форматы и новый подход к созданию эффективного контента.

Спикерами станут Тимур Бекмамбетов — режиссер, сценарист, продюсер, создатель фильмов «Елки», «Хардкор» и фильма «Профайл» снятого в новаторской технологии Screen Life — то есть действие от начала до конца происходит на экране компьютера. Николай Соболев — герой YouTube, человек входящий в ТОП-3 самых быстро растущих блогеров, чьи видео собирают более 10 000 000 просмотров. Мурад Османн — российский продюсер, фотограф, основатель проекта #FollowMeTo, а в 2017 году Мурад вошел в тройку «Самых влиятельных лиц в сфере путешествий» по версии журнала Forbes USA. Владислав Крейнин — один из самых молодых вице-президентов Сбербанка. Эдгар Шабанов — генеральный директор Clarins Group в России и другие эксперты в своих областях.

Павел Гительман, идейный вдохновитель конференции, генеральный директор рекламного агентства R: TA: «Главным критерием при отборе спикеров является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Каждый выступающий на Social Media Moscow 2018 — бесспорный лидер в своей области, обладающий актуальными знаниями в таком быстро растущем сегменте, как социальные медиа. Увидеть всех на одной сцене, получить новые знания от этих людей — это по-настоящему ценно!».

Формат конференции предполагает выступления спикеров, которые добились впечатляющих результатов в своей области: предприниматели, знаковые фигуры отечественной культуры, бизнеса, журналистики. Каждый спикер будет выступать по 30 минут и даст аудитории яркую идею, которая позволит участникам по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения.

На Social Media Moscow будут присутствовать 2000 рекламодателей — маркетинг-директора, digital-директора, бренд-менеджеры. И эти 2000 человек первыми узнают о трендах 2018 года в SMM, получат ценные знания о том, как добиться выдающихся результатов в социальных сетях, сделать бренд лидером мнений и привлечь к нему миллионную аудиторию.

Ознакомиться с программой конференции можно на сайте.

Контакты для прессы: Виталий Рязанцев, +7−905−566−544−9

e-mail: lico@bk.ru

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