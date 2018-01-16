Кампания аптек CVS Health направлена на формирование эталона естественной красоты

Руководство крупнейшей в США сети аптек CVS Health приняло решение об изменении эталонов красоты, которые она создает для магазинов, веб-сайтов, социальных сетей и любых маркетинговых материалов. Поэтому компания запретила использовать графические редакторы для ретуширования фотографий моделей, которые рекламируют ее косметику.

Инициатива направлена против повсеместного использования фотошопа крупными брендами. Она получила название CVS Beauty Mark. Отныне вся реклама косметических средств компании будет нацелена на демонстрацию естественной красоты. Такие фото будут отмечены пиктограммой в форме сердца. Компания также намерена работать в этом направлении со всеми своими брендами-партнёрами.

Исследования показали, что примерно две трети женщин согласны с тем, что за счёт рекламы формируется неправильный образ красоты, и у 80% женщин падает самооценка после созерцания отретушированных плакатов.

«Установлена связь между распространением нереалистичных образов красоты в рекламе и негативными последствиями для здоровья. Особенно это касается девочек и молодых женщин. Мы стремимся сделать всё, чтобы помочь людям быть здоровыми, поэтому мы будем следить за рекламными образами нашей компании», – сообщила Елена Фоулкс, президент аптек CVS.

Ранее CVS Health уже внесла значительные изменения в ассортимент продаж с целью заботы о здоровье своих клиентов. В частности, в аптеках прекращены продажи табачных изделий. Кроме того, из производства фирменных косметических средств изьяты некоторые химические вещества, опасные для здоровья.