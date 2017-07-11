Интрига рекламного ролика – в его продукте. Предлагаем угадать, что именно продвигает компания



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Пожар, вьюгу, ураган, землетрясение и даже птичьи экскременты, - все это и не только переживают герои рекламного ролика японской компании Tsuruya.

Они держатся вместе несмотря ни на что. Выдерживают любой натиск стихии, поддерживая друг друга. Слоган рекламного ролика для этого продукта гласит: «Мы выстоим вместе» (Standing strong together).

В комментариях к ролику в соцсетях пользователи выдвигают различные версии: 4D-технологии, автомобиль, шампунь, зубная паста, 8 сезон «Игр престолов» и многое другое. Догадаетесь ли вы? Не забываем, что это японский продукт, для которого важны перечисленные в начале текста явления.