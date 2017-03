Производитель кетчупа реализовал проект из сериала «Безумцы»





Герои сериала «Безумцы» (Mad Men) Дон Дрейпер и Пегги Олсон считали Heinz довольно сложным клиентом. Они придумали для бренда несколько проектов, от «Дом — то место, где есть Heinz» до «Heinz — единственный кетчуп». Так, вокруг творческого конфликта построен четвертый эпизод шестого сезона To Have and to Hold. По сюжету Дон и Пегги проводят питчи, на которых презентуют клиенту свои идеи. Секретный «Проект К.» Sterling Cooper Draper Pryce отвергается, зато кампания Пегги приходится Heinz по вкусу.

Спустя пятьдесят лет (относительно времени действия сериала) усилия Дона Дрейпера были оценены по достоинству — производитель кетчупа решил использовать его идею. Инициатива принадлежит агентству David, сообщает Adweek.

Задумка Дона Дрейпера была революционной для его эпохи. Он предложил серию принтов без рекламируемого продукта — на изображениях отсутствовал как сам кетчуп, так и знаменитая бутылка Heinz. Их заменила еда крупным планом и слоган Pass the Heinz («Передайте Heinz»). Эффекта добавляла прозрачная пленка поверх принтов.

В 2017 году серия принтов превратилась в печатную и наружную рекламу, которая точно порадует фанатов сериала AMC. Она появится на улицах Нью-Йорка, а также в New York Post и Variety. Кстати, в июле создатели «Безумцев» отметят десятилетие со дня премьеры на канале AMC.

В кредитсах указаны два агентства — реальное David и вымышленное Sterling Cooper Draper Pryce, а также сценарист Мэтью Вайнер. Глава бренда Heinz Николь Кульвицки отметила, что коммуникация Дона Дрейпера работает и в современном мире: «Креатор прекрасно понял то, о чем знает каждый поклонник Heinz, который никогда не примется за любимую еду, если нет Heinz». Креаторы уверены, что потребитель отлично считает рекламное послание: этой аппетитной еде не хватает только кетчупа.

Отрывок из сериала - Дон Дрейпер рассказывает свою идею клиенту