IX Международный Фестиваль рекламы обновил фирстиль и запустил рекламную кампанию

IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы White Square (Белый Квадрат) запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах. Ключевой метафорой фирменного стиля Фестиваля в этом году стал образ бойцовского ринга. С 27-29 апреля одна из главных фестивальных площадок Восточной Европы превратится в престижный турнир, на который соберутся профессионалы в области маркетинга и рекламы, чтобы показать свои лучшие работы и померяться силами в честном бою.

«Creativity Wins» - так звучит слоган Фестиваля этого года. Идея кампании – показать рекламистов в образе бойцов в моменты их побед. Ведь реклама – это бой, ежедневное сражение за идеи и их воплощение, за тендеры и фестивальные награды. «White Square» идет дальше и призывает к победе креатива во всех сферах жизни.

video by Andrey Levkovich

Лицами кампании стали признанные эксперты из разных сфер рекламного бизнеса, члены жюри «White Square», обладатели престижных международных наград: Андрей Логвин, Креативный директор студии БОРЩ, Россия; Виталий Быков, Генеральный директор, соучредитель Red Keds, Россия; Дмитрий Аполенис, Креативный директор AIDA Pioneer, Беларусь; Lola Tehver, Директор Эстонской Ассоциации маркетинговых и коммуникационных агентств, Эстония; Владимир Кобец, Креативный директор digital-centric агентства AdPro, Украина; Marko Edfelt, CEO, партнер Satumaa Family Business, Финляндия.

«White Square» - наиболее динамично развивающийся Фестиваль креативности в Восточной Европе. В Фестивале ежегодно принимают участие представители более 25 стран. В 2016 году «White Square» посетили представители авторитетного мирового рейтинга The Gunn Report, которые отметили высокий уровень организации и назвали одним из крупнейших фестивалей Восточной Европы, отметив высокий уровень работ, судейства и организации Фестиваля.

Прием работ открыт на официальном сайте. Deadline 7 апреля. На Фестивале пять конкурсов: CREATIVITY, BRANDING, MARKETING, DIGITAL, SOCIAL ADVERTISING.

«White Square» входит в рейтинги креативности рекламных агентств АКМА (Беларусь), ВРК (Украина), АКАР (Россия) во всех сегментах, рейтинг креативности стран Центральной Азии и Азербайджана.

Фирменный стиль и кампанию разработало агентство AIDA Pioneer Branding & Creative. Фотосессия - совместно с дуэтом известных минских фотографов Канаплев+Лейдик.