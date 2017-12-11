С помощью тревожного ролика Международный комитет Красного Креста отчитался о своей работе

Самый страшный сон любого родителя – потерять своего ребенка. Расставаясь даже на некоторое время, мамы начинают волноваться и отсчитывать дни до возвращения их чада. Но невозможно представить, что чувствуют семьи, разделенные в течение многих лет.

Компания adam&eveDDB запустила кампанию, чтобы проинформировать население о работе Международного комитета Красного Креста по нахождению и воссоединению семей, разделенных по причине конфликтов, катаклизмов и жестокого отношения.

Ролик содержит видеозаписи камер наблюдения, на которых родители кричат от безысходности, плачут навзрыд и отчаянно ищут своих потерявшихся детей.

«Если так ощущается потеря ребёнка всего лишь на несколько минут, представьте, что значит – потерять его на долгие годы», – именно таким титром сопровождаются самые эмоциональные сцены.

Видео заканчивается кадрами, в которых реальные семьи, разделенные в течение многих лет, соединяются благодаря работе Красного Креста. Ролик также сообщает, что каждый день комитет объединяет три семьи, разделенные природной катастрофой или конфликтом.