Прекращение сотрудничества произошло без решения Верховного суда

О расторжении контракта Смольного со студией Артемия Лебедева сообщила Фонтанка.ру. Ситуацию для Sostav прокомментировал Борис Григорьев, директор рекламного агентства «Григорьев Борис и партнеры», который уже два года ведет судебные разбирательства по этому вопросу.

Споры вокруг туристического логотипа, кажется, завершены. Сегодня УФАС получил все документы о прекращении сотрудничества Смольного и Студии Артемия Лебедева. Ранее антимонопольщики пришли к выводу, что студия Лебедева получила доступ к информации о необходимости разработки логотипа в приоритетном порядке. Заказчик не делал публичного заявления о необходимости разработать серию логотипов, не давал заданий и поручений. В итоге ведомство провело закупку у единственного исполнителя.

Комитет по туризму расторг договор со Студией 29 мая — сразу после отставки главы комитета по туризму Андрея Мушкарева. Также сообщается, что, согласно распоряжению главы петербургского УФАС Вадима Владимирова, все хозяйствующие субъекты, использующие логотип, должны «прекратить его использование в течение месяца».

Борис Григорьев, управляющий партнёр маркетинговой компании «Григорьев Борис и партнёры» Было время для аппеляций — у главы комитета по туризму Андрея Мушкарева были планы обратиться в Верховный суд, чтобы отстоять этот знак. Однако на Петербургском международном экономическом форуме произошло что-то, после чего и последовало его скоропалительное увольнение, а потом и заявление о расторжении контракта между Смольным и Студией Артемия Лебедева.

В общем, до Верховного суда не дошло, и будет ли комитет проводить новый конкурс на туристический логотип Санкт-Петербурга, пока остается загадкой.

Студия Артемия Лебедева ситуацию пока не прокомментировала.