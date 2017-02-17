Наиболее вероятным покупателем актива считается Hearst Shkulev Media





Издательский дом «Комсомольская правда» продает свой еженедельный журнал «Телепрограмма». Наиболее вероятным покупателем этого актива является компания Hearst Shkulev Media, издающая другой телегид - «Антенна». Об этом RNS сообщил гендиректор и главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

По его словам, «Комсомольская правда» ведет переговоры о продаже уже около месяца, есть два потенциальных покупателя. Гендиректор ИД также сообщил, что средства от продажи издания будут направлены на развитие других проектов холдинга.

По данным источника RNS, наиболее вероятным покупателем данного актива является компания Hearst Shkulev Media. Однако сам Виктор Шкулев не стал комментировать эту информацию.

«Телепрограмма» — еженедельный журнал, в котором помимо сетки телепередач на неделю публикуются новости о теле- и кинопроектах, звездах кино и телевидения, а также приложения о здоровом образе жизни, путешествиях и моде. По собственным данным, тираж «Телепрограммы» в Москве составляет 800 тысяч экземпляров, по России — 1,3 млн.