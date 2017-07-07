Сотрудники переходят в новую компанию Jawbone Health Hub



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Производитель фитнес-трекеров и гарнитур Jawbone начал процесс ликвидации и продажи своих активов. Генеральный директор и часть сотрудников перешли в новую компанию по обработке медицинских данных Jawbone Health Hub, сообщает TechСrunch.

Производство фитнес-трекеров компания остановила ещё осенью 2016 года, а остатки устройств распространила через торговые сети. Аккаунты компании в соцсетях последнее время перестали обновляться, а сейчас Jawbone ищет новых разработчиков приложений и устройств.

Основатель и директор компании, Хосейн Рахман, уже зарегистрировал новую компанию, которая сосредоточится на связанных со здоровьем товарах и услугах. Jawbone Health Hub возьмёт на себя обязанности по обслуживанию продукции Jawbone после её ликвидации.

В прошлом году в России удвоились продажи фитнес-трекеров и выросли более чем на треть в рублях. Было продано больше 134 тыс. таких устройств, и Jawbone шла на втором месте по количеству этих продаж. Однако компания продолжала терять свои доходы.