Группа выкупила агрохолдинг НАПКО



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Группа «Черкизово» выкупит агрохолдинг «НАПКО» — одного из ведущих российских производителей зерновых — за 5 млрд рублей. Обе компании связывают давние отношения: «Черкизово» ежегодно закупает у компании около 9–11% всего потребляемого объема зерновых. Кроме того, они подконтрольны членам семьи основателя «Черкизово» Игоря Бабаева — отца гендиректора группы Сергея Михайлова.

Консалтинговая компания BEFL оценивает площадь сельскохозяйственных земель, находящихся под управлением «Черкизово» и НАПКО, в 340 000 га. В рейтинге крупнейших землевладельцев России компании занимают десятое место. Эксперты поместили их на одну строчку, поскольку агрохолдинги управляются и контролируются одной группой бенефициаров.

Пресс-служба группы приводит другие цифры. В официальном сообщении говорится, что результате сделки общий банк сельскохозяйственных земель «Черкизово» увеличится до 287 000 га.

Ранее в интервью «Ведомостям» Михайлов говорил, что «Черкизово» не готово интегрировать родственный агрохолдинг «НАПКО», из-за низких цен на зерно и низкой рентабельности. Теперь группа заявляет, что покупка позволит снизить зависимость от волатильности рынка зерновых, в частности от возможного дефицита зерна, слабого курса национальной валюты и изменения цен у поставщиков. По условиям сделки «Черкизово» возьмет на себя долг «НАПКО», который на 31 марта 2017 года составлял 751 млн рублей.

Напомним, «Черкизово» принадлежат такие бренды, как «Петелинка», «Куриное царство», «Империя вкуса», «Мясная губерния». Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.