На Московской бирже курс доллара впервые с августа поднялся выше уровня 59,50 рублей



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На торгах на Московской бирже впервые с августа курс доллара поднялся выше 59,50 рублей, а евро - 69 рублей. Опережающие темпы ослабления рубля связаны, в первую очередь, с высоким спросом на иностранную валюту со стороны внутренних инвесторов, сообщает «Коммерсант».

По данным агентства Bloomberg, за последние три дня рубль ослабил позиции по отношению к американской валюте почти на 1,9%, а к евро — на 1,3%. Большинство валют других развивающихся стран ослабли к американской валюте в пределах 1%, а к евро преимущественно укрепились на 0,2–1%. Таким образом, российский рубль оказался в числе аутсайдеров среди валют развивающихся стран.

Игру с мировыми валютами ведут российские компании, которым предстоят в декабре крупные выплаты по внешнему долгу. По мнению экспертов, высокий интерес к валюте связан с необходимостью аккумулирования валютной ликвидности для планового погашения внешнего корпоративного долга и возможными разовыми сделками, требующими больших валютных платежей.

Против рубля играет и Минфин, в ноябре резко увеличивший свою активность на валютном рынке, доведя покупки валюты до $100 млн. По словам аналитиков, рост объема покупок Минфином является фактором оттока валютной ликвидности.

«Ситуацию на рынке усугубляет относительно низкое сальдо счета текущих операций, в то время как банки уже исчерпали свой запас ликвидных валютных активов. В сентябре для компенсации оттока средств корпоративных клиентов банки вынужденно сократили свои вложения в евробонды на $6,4 млрд.»,— сообщает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Кроме того, в декабре дополнительное давление на курс рубля могут оказать и внешние факторы. Ожидание роста ставки Федеральной Резервной Системы США в декабре на фоне снизившейся инфляции и улучшений по рынку труда подстегнет глобальных игроков инвестировать в долларовые активы, что, несомненно, отразится на снижении спроса на облигациях федерального займа.