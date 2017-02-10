Бывшие сотрудники Ъ-Lifestyle объявили о закрытии проекта



Скриншот сайта Ъ-Lifestyle

«Коммерсантъ» закроет онлайн-проект «Коммерсант-Lifestyle». Об этом в своем фейсбуке написал главный редактор проекта Евгений Тихонович. По его словам, вся редакция «Коммерсант-Lifestyle» уволена, а решение о закрытии проекта стало полной неожиданностью для сотрудников.

Тихонович написал, что вся редакция уволена практически одним днем (официально – 14 февраля), а доступ к системам отключен без предупреждения. Сейчас бывшим сотрудникам недоступны корпоративная почта и «админка» сайта.

Анастасия Каменская, еще одна сотрудница «Коммерсант Lifestyle», тоже объявила в фейсбуке, что «проекта Коммерсант Lifestyle не существует, как не существует и редакции». Она заявила, что ушла не по собственному желанию, а ее «ушли» (и «совсем некрасиво»).

При этом Владимир Желонкин, гендиректор «Коммерсанта», заявил, что проект не закрывается, просто уволили одного человека. Об этом он сообщил изданию The Village.

Мы никакие проекты не закрываем. Мы уволили Тихоновича, с которым просто закончился срочный контракт. Он у нас не работал — он работал на подряде, как срочник. Мы просто расторгли с ним срочный контракт, есть такая история. Шеф-редактора чего? У нас там нет никакого шеф-редактора, это страница на сайте «Коммерсант.ru», Lifystyle. Внутри этого раздела был редактор, соответственно, Тихонович — его уволили. Владимир Желонкин, гендиректор «Коммерсанта»

Также он сказал, что «Ъ-Lifestyle» просто «передан в другое подразделение», а Тихонович не согласился продолжать работу, потому что ему не нравится новый начальник.

В ответ на это Тихонович опубликовал фотографию уведомления об увольнении, в котором говорится, что проект «Коммерсант Lifestyle» закрыт. Тихонович говорит, что выложил документ, «поскольку руководство издательского дома дает комментарии о том, что проект не закрыт».

Фото: facebook.com/evgeny.tikhonovich

Бывшая сотрудница проекта Анастасия Каменская тоже удивилась словам директора «Коммерсанта» Владимира Желонкина и сообщила, что «редакция проекта теперь вынуждена оспаривать заявления о том, что проект не закрыт».

Ъ-Lifestyle был запущен в 2015 году. Проект задумывался как "умеренно глянцевый и в меру аналитический раздел на сайте «Коммерсанта»". Раздел состоял из девяти постоянных рубрик – «Жизнь», «Стиль», «Дизайн», «Культура», «Путешествия» и т. д.

«В разделе будут появляться не только заметки о вещах и стиле жизни в целом, но и подробные аналитические статьи о моде как о серьезной индустрии и важной составляющей бизнеса. Здесь будут публиковаться интервью с инсайдерами мира моды, ключевыми игроками, маркетологами и байерами, исследования тенденций и проблем, которые так или иначе возникают на рынке люкса», – сообщала первый главный редактор проекта.