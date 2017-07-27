Бренд Super Heroic ориентируется на детей, которые могут стать супергероями не только в компьютерных играх



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Генеральный директор стартапа Super Heroic Джейсон Майден – бывший дизайнер на «инновационной кухне» Nike – уверен, что новые кроссовки TMBLR v1 позволят оторвать детей от мониторов компьютера и вдохновить их на настоящие игры героев, даже в учебных заведениях.

В свое время, работая в Nike, Майден участвовал в создании кроссовок для таких спортивных знаменитостей как Дерек Джетер и Майкл Джордан.

В свете тенденции к более пассивным формам развлечений Майден пожелал привнести свое виденье в дизайн детской обуви. Причем, по его словам, это должна быть не уменьшенная версия кроссовок, сделанных для взрослых, а модели, которые отвечают потребностям детей.

В частности, было обнаружено, что детской силы удара недостаточно, чтобы сжать внутреннюю подошву, наполненную воздухом. Поэтому она была сделана из пены, что улучшило баланс и позволило упростить движения при ходьбе и беге. Опрос учителей в школах показал, что стоит отказаться и от моделей со шнурками, которые дети не всегда могут завязать самостоятельно. Что и было сделано. Особое внимание уделено внешней подошве, которая должна выдерживать многочисленные подъемы и неровности. В целом дизайн кроссовок разрабатывался с учетом изменчивой окружающей среды, в которой может оказаться ребенок.

Как отмечает Майден, кампания по продвижению бренда призвана вдохновить детей на развлечения и быть героями в реальных играх.

В дополнение к обуви Super Heroic запустил приложение для родителей, которое помогает им находить местные парки, заранее планировать свои активности и читать новости о детском развитии.

Дизайнеры позаботились и об упаковке продукта. Каждая пара обуви доставляется с сумкой для инструментов, которая трансформируется в плащ настоящего супергероя. До 31 августа кроссовки TMBLR v1 можно заказать по цене 99 долларов.

«В спортивном дизайне я хотел бы стать кем-то вроде Люциуса Фокса, который разработал все инструменты и гаджеты для Бэтмена», - признался генеральный директор Super Heroic. В 2019 году компания планирует выпустить следующую модель обуви v2 в различных цветовых вариациях.