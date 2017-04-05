Экс-коммерческий директор холдинга с партнерами запустил проект для запуска и развития спецпроектов



Сергей Горпенко. Скриншот видеоролика

Сергей Горпенко, с февраля 2015 года занимавший пост коммерческого директора медиа-холдинга C-Media, объявил о создании собственного бренда. Совместно с партнерами Юлией Фоменковой и Денисом Красноперовым он запустил Бюро Проектных Pешений Sorry, guys. Media.

Как сообщил Горпенко на своей странице в Facebook, задачей Бюро станут разработка и реализация специальных проектов для эффективного кроссмедийного продвижения брендов в Gigital, Print, Mobile, Social и Offline. Кроме того, компания будет заниматься покупкой международных лицензионных форматов и дальнейшей реализацией проектов на их основе.

Бюро уже заключило партнерское соглашение с ИД MoscowTimes, представляющим в России бренды Men’s Health, Women’s Health, National Geographic и т.д. По условиям договора, Бюро стало эксклюзивным продавцом и производителем всех цифровых и кроссмедийных специальных проектов издательского дома. Кроме того, соглашение о партнерстве заключено с газетой “Ведомости” и сайтом vedomosti.ru.

“Каждый качественный медийный проект сможет впоследствии стать частью бизнес-модели Sorry, guys. Media и нашим медийным партнером, отказавшись от собственного отдела продаж и разработки специальных проектов”, - добавил основатель Бюро.

Сергей Горпенко занимал пост коммерческого директора медиа-холдинга C-Media с февраля 2015 года. В его обязанности входило стратегическое развитие продаж всех инструментов холдинга. До C-Media Горпенко возглавлял коммерческий департамент международного бренда TimeOut в России.