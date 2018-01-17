О том, почему рекламщики находятся в группе риска, рассказала психотерапевт Светлана Кривцова

Не секрет, что практически у каждой профессии есть свои «фирменные» заболевания. Одним из самых распространенных психологических недугов рекламщиков, например, считается профессиональное выгорание — разновидность эмоционального истощения, вызванное сочетанием производственных факторов.

Тема для наших дней насколько актуальна, что на последнем фестивале Red Apple ей была посвящена отдельная панель, на которой управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов побеседовал с практикующим психотерапевтом и разобрался в тонкостях этого синдрома.



О том, как не попасть в ловушку профессионального выгорания и почему рекламщики находятся в группе риска, рассказала психотерапевт Светлана Кривцова, директор Международного института экзистенциального консультирования и тренинга, доцент факультета психологии МГУ им. Ломоносова, эксперт журнала Psychologies.

Денис: Термином «профессиональное выгорание» сегодня уже никого не удивишь, но при этом большинство выгорающих не понимают, что с ними происходит, и не знают, как из этого состояния выбраться. Светлана, скажите, насколько вообще все серьезно?







Светлана: Сразу признаюсь, что для меня как специалиста, уже двадцать лет изучающего экзистенциальную психологию, выгорание — интереснейшая тема.

Синдром был открыт в 1974 году. Сначала профессиональное выгорание описали как особенность представителей социальных профессий, тех, кто много контактирует с людьми, старается сделать их жизнь лучше, работает на одном энтузиазме. Но дальнейшие исследования показали, что выгорание встречается не только среди педагогов, врачей, социальных работников и миссионеров, но и в других профессиях, даже среди домохозяек.

Сейчас все больше молодых людей с этим диагнозом приходят ко мне за помощью. Заметили, что этот феномен чаще поражает творческих людей. При этом человек может полностью потерять способность продуктивно творить, работать.

Как любая болезнь, выгорание не случается «по щелчку» в один день, а развивается долго и постепенно. И здесь очень важно владеть искусством самосохранения, которое как раз состоит в том, чтобы уметь в себе наблюдать ранние признаки синдрома — этакие «тихие звонки».

Денис: И как понять, что выгораешь? Что это за «звонки»?

Светлана: Еще в 70-х годах были названы три признака, по которым можно себя проверить.

Первый – эмоциональное истощение, ощущаемое как накопленная усталость, которую трудно «переварить». Она не уходит ни после выходных, ни после отпуска – это такое хроническое снижение фона настроения, «обесточенность». Настроение ухудшается при одной только мысли о работе. Подключаются и соматические признаки: тело протестует, ухудшается самочувствие, может снизиться иммунитет.

Второй признак – начинает меняться отношение ко всему, что связано с работой. Коллеги, клиенты – все, кто когда-то были симпатичны, начинают вызывать раздражение вплоть до идиосинкразии. Сотрудник начинает неосознанно скидывать с себя нагрузки, делегировать функции, он больше эмоционально не включается, нарастает равнодуше, апатия. Кроме того, человек начинает экономить эмоции, как правило, он делает это за счет самых близких. Это грустно: ты приходишь с работы и понимаешь, что не можешь включиться в проблемы своего ребенка, не воспринимаешь рассказы родных.

Третий признак – это ухудшение отношений с собой. Переживая свою несостоятельность, ты осознаешь, что делаешь меньше, чем раньше, что не справляешься, развивается чувство вины и самокритика, на нее уходит много сил, и это отнимает последние ресурсы.

В итоге все это выливается в существенную потерю продуктивности. Эту стадию специалисты уже описывают как депрессию средней степени тяжести; обсуждается целесообразность приема антидепрессантов.

Денис: Наверняка многие начнут искать эти признаки у себя или вспомнят своих коллег с подобными симптомами и согласятся, что работать с выгоревшим человеком тяжело. Можно ли сказать, что выгорание «заразно»?

Светлана: Это зависит от человека и его устойчивости. Действительно, есть примеры, когда в компаниях начинались настоящие эпидемии.

Денис: Расскажите подробнее: чтобы выгореть, обязательно «гореть»? Можно прийти на работу уже выгоревшим, или выгорают только те, кто отдают себя полностью?

Светлана: Выгорает тот, кто ориентируется на красивую картинку мира и своего будущего в нем, картинку, которая в итоге оказывается далека от реальности. Это может быть гордость, что у тебя работа в известной компании, большая зарплата или следование благой цели. Столкновение ожиданий с реальностью развивает у человека неприязнь (подсознательную или осознанную) к своей обыденной деятельности. Поиск себя превращается в драматический конфликт с миром.

Денис: То есть это обусловлено особенностями характера, и кому-то «повезло», и он изначально предъявляет к миру завышенные требования? Откуда берется предрасположенность к выгоранию?

Светлана: Нейробиологи давно доказали, что решения принимает наше «свободное Я», которое в большей степени связано с лобными долями неокортекса. Но кроме больших полушарий, у человека имеется структура, лимбический мозг, которая находится под корой и подсказывает, что делать, чтобы конкретно мне было хорошо «здесь и сейчас». Это «эмоциональный мозг». Именно там находится инструментарий, отвечающий за выработку «гормонов счастья».

У человека возникает субъективное переживание: «вот это мне подходит», когда лимбический мозг сигналит «это хорошо, это правильно, это нравится». Или же он может сообщить противоположное: не мое, не нравится, тяжело выдерживать. У лимбического мозга есть право только сообщать, но нет свободы принимать решения. Кора же может решить не слушать то, что он говорит. Это бывает в тех случах, когда нужно преодолеть себя, выйти из зоны комфорта, например, наконец встать пораньше и сделать утреннюю зарядку. Эти разовые или небольшие несогласованности ради будущих позитивных чувств – нормальны и прекрасны: «все-таки хорошо, что я сходил в тренажерный зал, совсем другое самочувствие!».

Тренированный человек с хорошо развитой волей умеет это преодолевать. Но если наши лобные доли ориентированы на яркую идеальную «картинку будущего», если картинка достаточна сильна, то именно она становится для человека ведущим путеводным образом, и он не захочет слушать тихий голос лимбического мозга, который говорит, что ему плохо. Например, человек чувствует: «здесь меня никогда не оценят», или «тут много несправедливых суждений», или «эти люди занимаются тем, что я не считаю правильным». Но продолжает терпеть, потому что реальность заслонена выдуманной картинкой.

Нейробиологи говорят, что тот самый «стресс», который переживается как хаос и сбой настроек в организме, как потеря гармонично-цикличного ритма сердца, происходит тогда, когда лимбический мозг говорит: «это плохо, это не нравится», а кора отвечает: «я не буду тебя слушать». Таким образом, говоря о причинах выгорания: сбой происходит не тогда, когда человек сталкивается с трудностями, а когда он систематически закрывает глаза на то, что его занятие или образ жизни ему не близки.

Жизнь, конечно, ни у кого не бывает всегда гладкой. Стрессы бывают даже у самых гармоничных людей. Когда человек начинает разбираться с проблемами – это всегда локальный стресс, он неизбежен, но преодолим.

А вот если человек не может установить диалог с самим собой, это приводит к совсем другому уровню стресса – полной разбалансировке с болезненными последствиями (повышение уровня кортизола, депрессия, хронические болезни и так далее).

Денис: Диалог с собой – это выход?

Светлана: По сути, да, необходимо приучить себя каждый день разрешать мелкие конфликты и неудовлетворенные потребности, чтобы они не накапливались и не приводили к кризису. Например, мысленно представить две чаши весов и посмотреть на сегодняшний день или неделю. Спросите себя: что я мог бы положить на чашу, где лежит «нравится», «приносит удовлетворение», «доволен»? И на ту чашу, где «не нравится», «неправильно», «раздражает и злит»?

Если вы замечаете, что «не нравится» перевешивает, определяйте причину, начинайте разбираться: чувства — это серьезно! Неудовлетворенность, которая перерастает в хроническую, — это дорога к выгоранию. Чем больше перевес, тем она круче, и тем быстрее вы по ней скатитесь. Спасение от выгорания — присутствовать в своей жизни всерьез, доверять чувствам (они на вашей стороне), обрабатывать свои «не нравится», решать мелкие конфликты один за другим, поэтапно, тогда они не накапливаются и не ведут к выгоранию. Отлавливайте негативные аспекты на стадии легкого недовольства, не запускайте до стадии идиосинкразии, когда уже «видеть не могу все это».

Обратите внимание, что я не призываю гоняться за одними лишь удовольствиями, «хорошее» бывает разным: не только «хорошее приятное, потому что приятное», но и «хорошее приятное, потому что правильное» очень важно для человека.

Денис: Можно ли выкарабкаться из выгорания силой воли, убеждая себя, что «так надо, мне все нравится», то есть проводя с собой своего рода аутотренинг?

Светлана: Конечно нет, это вранье самому себе. Силу воли нужно направлять на то, чтобы повернуть себя в ту сторону, где есть проблемы, и начать их прорабатывать.

Денис: Кто подвержен профессиональному выгоранию больше – мужчины или женщины?

Светлана: Эволюционно сложилось так, что женщины чаще прислушиваются к себе, ведь чувства близки к телесности, но жизнь и тех, и других портит чрезмерная самоотверженность и лень души, привычка терпеть до последнего. Так что и мужчины, и женщины подвержены выгоранию примерно в равной степени, просто проявления различны. Мужчины, например, на почве постоянного недовольства жизнью начинают пить – алкоголь глушит переживания и неудовлетворенность.

Денис: Давайте поговорим о выгорании в рекламной индустрии. Можем быть откровенны – вряд ли кто-то, кто не «варился» в этой среде, представляет себе работу рекламиста реально, со всеми сложностями и рутиной. Отсюда действительно может возникнуть проблема с несоответствием «картинки».

Те, кто работает в креативе, постоянно что-то должны придумывать, укладываться в жесткие дедлайны, генерировать фестивальные идеи, желательно не менее трех, приводить их в соответствие с тем, что хочет клиент, часто отказываться от своих идей... Те, кто занимается медийкой, — то же самое: тысячи медиапланов к дедлайну, всё по сто раз пересчитать, и все неправильно… Все-таки, профессиональное выгорание — это исключительно внутренний процесс, или оно может быть спровоцировано внешними, «рабочими» факторами?

Светлана: Внутренние факторы и установки человека, а также жертвенность, готовность «очаровываться» своей профессией все же имеют решающее значение. В рекламу часто идут люди, обладающие важными для творчества способностями: богатым воображением, открытостью, неумением остановиться вовремя и готовностью «вляпаться по самое некуда» в интересный проект. Но и внешние факторы, безусловно, играют роль, то есть человеку можно «помочь выгореть».

Денис: А какое влияние оказывает атмосфера в офисе, организация труда? Например, популярные сейчас опенспейсы – это полезно?

Светлана: Для людей творческих профессий иногда важно видеть, что все вокруг тоже чем-то занимаются, ощущать себя в общем потоке, но иногда нужно и уединение. Когда нет четких внутренних ориентиров, могут помочь командный дух и ощущение, что ты приходишь, а тут все работают, включается способность к заражению, человек становится бодрее рядом с другими. Но, повторяю, не всегда.

На мой взгляд, гораздо важнее роль признания. Самая главная «вредность» вашей профессии – уязвимость в отношении оценки твоей работы, обратной связи.

Творческий человек, который работает с эмоциями, на определенном этапе выкладывается до опустошения. Происходит это обычно по законам драматического жанра: завязка, когда он зажигается идеей, развитие действия с поиском решения (когда 90% времени ничего не ладится), потом, почти в состоянии отчаяния, приходит – бабах! – инсайт. Человек его оформляет, финализирует – и наступает развязка. И до этого «бабах» мозг непрерывно находится в поисках «того самого решения» – во время мытья посуды, занятий любовью и даже во сне. А после, представьте, вы попадаете в состояние особого опустошения: вы отдали все и в этот момент очень уязвимы. Если в таком состоянии кто-то плюнет в душу, это станет первым толчком к выгоранию.

Денис: Дайте «вредный совет» руководителям, что нужно делать, чтобы лучшие сотрудники точно выгорели?

Светлана: Надо разными способами быть к ним несправедливыми. Плевать в душу можно так: не давать внимания или делать внимание обидным, колющим, по принципу «красной ручки» – как в школе нам исправляли ошибки в тетрадях, можно придираться – в общем, не видеть ничего хорошего, но видеть все плохое.

Денис: А как насчет нечеткой постановки задач?

Светлана: Да, это верный способ. Причем неточная постановка задач один раз «прокатывает», но на второй человек уже начинает внутренне сопротивляться. Еще работают на выгорание несправедливая оценка, когда, например, оцениваешь только по формальным признакам, а также цинизм. Известно, что циничное отношение очень сильно влияет на художника.

Признание – важная тема для человека, который творит, да и вообще для любой профессии. Но кто должен давать признание? Как не поддаться ложным ожиданиям? Необходимо помнить, что мир несправедлив, а смысл жизни не в том, чтобы тебя все любили, избавляйтесь от этой наивной мысли, хоть это и неприятно.

Конечно, рекламщик работает на признание зрителей, но первым судьбу идеи решает заказчик. Не ждите от него безусловного признания и восторга во всем, это верный путь к выгоранию. Ищите авторитетного судью в своей профессии, того, кому вы доверяете, кто будет внешним зеркалом. Есть еще и внутреннее зеркало — важнейшим судьей для взрослого человека является он сам. Не спешите соглашаться с критикой, даже если от этого зависит ваша зарплата, обдумайте ее как следует. Вы нуждаетесь в справедливой оценке прежде всего от себя.

Денис: Это уже джедайский уровень, и, конечно, каждому из нас нужно работать над этим. Есть ли какие-то несложные приемы, которые могут помочь отсрочить выгорание?

Светлана: Помните, что вы работаете в сфере чувств, а они рождаются в теле, поэтому так важно следить за здоровьем. Больное и уставшее тело, измученное недосыпом или алкоголем, порождает отрицательные чувства.

Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте. Относитесь к отдыху так же серьезно, как и к будням! Вы хорошо знаете, как по-разному воспринимается мир до и после отпуска. Кстати, в отдых тоже нужно «вляпываться по полной» и расслабляться, недели на это, конечно, не хватит. Не зря раньше на отпуск выезжали на 21 день в санаторий, подумайте об этом. Каждый сам решает, как он восстанавливает физические силы, что ест, сколько пьет, курит ли, и главное – как и сколько он спит. Я уже не говорю о том, «с кем», хотя это тоже важно.

Еще очень важно ухаживать за отношениями, так как теплые отношения – это среда, препятствующая выгоранию. Выделяйте время людям, которые наполняют вас радостью. Удивительно, насколько маленькие дети усиливают способность сопротивляться стрессу. Один мой знакомый банкир сказал своей жене: «Пока я занимаю эту высокую должность с большими рисками, давай договоримся, что у нас дома всегда будут дети дошкольного возраста».

Ну и третий важный прием – это разговор с самим собой. Человек, у которого налажен добрый, честный, хороший диалог с собой, гораздо устойчивее в жизни.

Денис: Задам еще один вопрос, в качестве финального. А как насчет секса? Помогает?

Светлана: Вообще отношения с хорошим человеком – это прекрасная поддержка в любой ситуации. Поэтому отвечу утвердительно: да, секс с любимым может помочь, укрепить эмоциональный фон, да и вообще удлинить жизнь.

Денис: Спасибо большое, Светлана. Желаем всем творить продуктивно и никогда не выгорать!