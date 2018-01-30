Результатом слияния компаний станет появление нового крупного игрока на рынке безалкогольных напитков

Производитель кофейных аппаратов и кофе Keurig Green Mountain договорился о покупке компании Dr Pepper Snapple Group за 21 млрд долларов, следует из официального сообщения JAB, владельца Keurig Green Mountain.

По условиям сделки акционеры Dr Pepper Snapple Group получат разовую выплату в размере 103,75 долларов на каждую акцию и 13% долю в новой компании. Оставшиеся 87% будут контролировать акционеры Keurig Green Mountain.

«Эта сделка важна для наших акционеров, так как даст им возможность участвовать развитии совместной компании. Слияние позволит привлечь новые бренды на нашу платформу и создавать новые напитки в угоду быстро меняющейся индустрии», – сообщил Ларри Янг, президент и главный исполнительный директор Dr Pepper Snapple.

Отмечается, что холдинг вложит в финансирование сделки 9 млрд долларов. В результате новая компания объединит несколько популярных брендов прохладительных напитков, в том числе Dr Pepper, 7Up, Schweppes, а также кофейные бренды Green Mountain Coffee, Van Houtte и др., и станет одним из лидеров на рынке безалкогольных напитков.