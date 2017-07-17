Беседуем о важном звене в цепочке «агентство – клиент»

Лицо компании, человек-оркестр, медиум или Жан-Клод Ван Дамм, балансирующий между двух фур под названиями «клиент» и «агентство» – все это слова, приходящие на ум, когда тебя спрашивают, кто такой аккаунт.

Этим летом, 12 и 13 августа пройдет первый воркшоп MADS формата «от клиента — агентствам». Тема: «Каким должен быть аккаунт в современных агентствах?». Уточним, что речь здесь идет не о страничках (аккаунтах), а об аккаунт-менеджерах - носителях очень важной профессии. Суть дела, о котором сейчас пойдет речь лучше отражает словосочетание «Client service». Итак, поехали!

А точнее, полетели! Ведь о тонкостях дела аккаунта нам рассказала Алина Щербинина – вице-президент по маркетингу авиакомпании UTair. Один из ведущих спикеров воркшопа.

До прихода в UTair Алина Щербинина работала в гигантах FMCG ( Fast Moving Consumer Goods ) - Procter&Gamble и Pepsico. Среди крупных в карьере Алины были проекты по репозиционированию и выводу инноваций на рынок под такими известными брендами как Naturella , Blend - a - Med и Lipton Ice Tea.



«Больше всего я горжусь «элегантными» решениями – когда на проект было потрачено минимальное количество ресурсов – денег и времени, а прирост продаж получился значительный. Таким проектом был, например, запуск холодного зеленого чая Липтон Мохито. Зеленый чай быстро рос, и чтобы капитализировать эту возможность, продуктовое решение было оперативно собрано из уже доступных в организации ресурсов – рецептуры, упаковки, концепции. В итоге получился напиток, который понравился потребителю и принес компании дополнительную выручку. Уcпех Мохито был феноменальный, повторная покупка продукта превышала 95%».



Чтобы создать увлекательный и прикладной воркшоп в рамках MADS, Алина вместе с коллегой из New Biz Agency - Екатериной Беретарь - проанализировали опыт по обе стороны баррикад: агентства и клиента. И поделятся секретами успешного ведения креативных проектов с участниками августовского воркшопа.

До августа далеко, а терпение – не наш конек! И начнем мы с того, что в России нет факультетов, на которых щедро делятся знаниями тонкостей профессии аккаунт-менеджера.

Аккаунт – это сотрудник креативного агентства, связующее звено между агентством и клиентом. Ведь бизнес – это, в первую очередь, отношения между людьми.

«Бизнес, ориентированный на цифры и эффективность, сотрудничает с креативом, который строится на ценностях и эмоциях. Это две разные философии, но именно их искусный симбиоз создает рекламу, которая работает».

Прочный и четкий диалог создает именно аккаунт. Также важность его состоит в том, что он формирует впечатление клиента от агентства.

Личные качества успешного аккаунта: «Этот человек должен уметь расположить клиента к себе, от этого многое зависит. Особенно в креативе, где нет точных критериев оценки и многие принимают решение на уровне нравится/не нравится. Непросто складывается работа с компаниями, где нет формализованного отдела маркетинга, руководителям без опыта работы в коммуникации сложно оценить потенциал креативной идеи. Роль аккаунта в этом случае – сформировать продуктивные отношения с клиентом, заручиться доверием к своей экспертизе».

Самое главное личное качество аккаунта – эмпатия: «Важно слышать клиента и команду, создать правильную атмосферу, которая будет способствовать диалогу. Если этого навыка нет - научиться сложно, потому что для того, чтобы выстраивать эффективные отношения с людьми: нужно начать с отношений с самим собой».

Но мы вернулись к тому, с чего начали – в России не учат профессии аккаунт-менеджера, поэтому Алина предлагает свои варианты постижения этого ремесла: «Учиться на практике – это самый действенный и самый древний способ обучения. Можно получить стажировку в креативном агентстве. Или сразу устроиться на работу и активно учиться. Маркетинг быстро развивается и меняется, пока кто-то напишет учебник и одобрит образовательную программу – все успеет измениться. Поэтому лучше выбрать образование или связанное с экономикой или с искусством или литературой – хороший вкус в нашей индустрии еще никому не помешал. И приступать к работе после или во время получения диплома».

Под занавес беседы очень захотелось задать простой, но от этого не менее важный вопрос: в чем секрет успеха Алины?

«Сегодня я работаю в UTair. Пошла на нестандартный для карьеры шаг: переехала в Тюмень, чтобы реализовать самый амбициозный проект в моей карьере – ребрендинг авиационного гиганта, третьей в стране по размеру группы компаний. Авиационный бизнес очень интересный для маркетолога из-за протяженности контакта пассажира с продуктом и его разнообразия – это и сервис и питание и развлечения на борту, есть где развернуться. Я с большим волнением жду выхода нашего обновленного бренда в эфир. Надеюсь, это будет событием для отечественного рекламного рынка.

Думаю, что секрет моего успеха – в моих командах. Мой главный приоритет – это профессиональное признание и рост моих сотрудников. Если обеспечить для этого условия, то бизнес по умолчанию будет показывать сверхрезультаты».